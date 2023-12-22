Попит на ринку нерухомості міцнішає, проте кількість угод значно нижча, ніж до повномасштабного вторгнення. Кількість житла, що пропонується до продажу, дещо зросла завдяки завершенню довоєнних проєктів. Однак через повільні старти нових об’єктів пропозиція буде обмеженою у довгостроковій перспективі. Про це йдеться в новому звіті НБУ про фінансову стабільність.

Зростання цін на житло на первинному ринку зупинилося, на вторинному - уповільнилося. Водночас вартість оренди зросла. Тож співвідношення ціни до оренди вперше за 1,5 роки наблизилося до довгострокового середнього рівня. Іпотечне кредитування за програмою "єОселя" відіграє дедалі більшу роль для ринку, однак несубсидованої іпотеки зараз немає.

Попит на житлову нерухомість зростає, але нижчими темпами

Впродовж 2023 року кількість угод купівлі-продажу житла зростала. Середня кількість договорів, укладених у 1-2-му кварталі 2023 року, майже наполовину перевищувала середні показники другого півріччя 2022 року. Однак купівельна активність залишається майже вдвічі нижчою, ніж у передвоєнні роки.

Попит переважно концентрується на вторинному ринку, населення охочіше купує готове житло в безпечніших регіонах. Від інвестицій у новобудови стримують як тривалі строки спорудження житла, так і ризики недобудови, що посилюються скрутним станом галузі.

Значно зросла частка угод з придбання житла, що фінансуються іпотекою. Йдеться майже виключно про субсидійоване кредитування за програмою "єОселя".

У жовтні-листопаді 2023 року частка купленого за кредитні кошти житла сягнула найвищих за багато років 5,8%. Більшість кредитів надаються на купівлю житла на вторинному ринку.

З огляду на обмеження кола об’єктів придбання, що передбачені умовами програми, попит за програмою концентрується на готових будовах не старше трьох років. Відповідно роль іпотечного кредитування в цьому вузькому сегменті досить значна.

Відновлення попиту на житло надалі підживлюватиметься зростанням доходів населення. Водночас його стримуватимуть високі безпекові ризики та повільне повернення вимушених мігрантів.

Допоки ринок нерухомості перебуває в дисбалансі, а попит лише відновлюється, інвестиції в нерухомість залишатимуться малопривабливими.

Активність на ринку житла

Пропозицію підживлює добудова "довоєнних" об’єктів

Спорудження житла триває нерівномірними темпами. Хоча формально роботи відновили на значній частині об’єктів, подекуди вони здійснюються неактивно. Нові забудови в останні півтора роки майже не розпочиналися, крім нечастих випадків у західних областях.

Забудовники переважно завершують роботи, розпочаті ще до початку повномасштабної війни, та добудовують нові секції в наявних житлових комплексах.

Ринок надалі поповнюється житлом, що вводиться в експлуатацію, хоча часто продажі там завершено задовго до формалізації цього процесу. Темпи введення в експлуатацію значно повільніші, ніж до повномасштабного вторгнення.

Загалом обсяги житла в продажу на первинному ринку є на близько 15% нижчими, ніж перед повномасштабним вторгненням.

Введення в експлуатацію житла в Україні, млн кв. м

У довгостроковій перспективі пропозиція нового житла залишається під загрозою. Низький попит та висока

собівартість будівництва, спричинена здорожчанням будматеріалів та дефіцитом кваліфікованих робітників, погіршує фінансовий стан девелоперів.

Через неохочі старти нових будівництв та скрутний стан галузі, поповнення житлового фонду надалі сповільнюватиметься. Подальший розвиток ринку житлової нерухомості залежить від його прозорості та належного гарантування прав інвесторів.

Встановлює нові правила роботи, що має забезпечити ці принципи, закон про гарантування речових прав на майбутню нерухомість, що вступив у дію у 2022 році. Він передусім створює механізм зниження ризиків для інвесторів у будівництво - тож має підвищити привабливість первинного ринку.

Дієвість цього механізму ще має бути перевірена практикою. Крім того, Меморандумом із МВФ передбачено роботу над поліпшенням інфраструктури іпотечного ринку:

приведення законодавства з оцінки майна до європейських стандартів;

запровадження загальнодоступної бази даних цін угод з нерухомістю індексів цін на житлову та комерційну нерухомість.

Заявлені ціни на новобудови, тис. грн/кв. м

Зростання цін на нерухомість майже зупинилося

З початку 2023 року темпи зростання цін на житло на первинному ринку сповільнювалися, а у другому півріччі вартість житла майже не змінювалася. Слабке зростання цін продовжується лише у західних регіонах. Ринок

скоригував очікування продавців.

Натомість на вторинному ринку ціни волатильні, порівняно із показниками червня 2023 року вони зросли в більшості регіонів, передусім у безпечніших областях, що віддалені від території бойових дій. Водночас угоди й

надалі переважно укладалися за квартирами, заявлені ціни яких є нижчими за середні.

Згідно з даними Rieltor, у листопаді усереднена ціна в оголошеннях, квартири за якими були продані, більш ніж на 40% нижча, ніж в оголошеннях за всіма об’єктами. Загалом покупці надають перевагу дешевшому житлу, подекуди поза межами великих міст.

Різниця між середніми заявленими цінами усіх оголошень та оголошень проданих квартир (2-кімнатні квартири у Києві)

Вартість оренди у другому півріччі пішла вгору. Бізнесова активність пожвавлюється, працівники повертаються до

великих міст, тож зростає попит на оренду. Співвідношення цін та оренди вперше з середини 2022 року наблизилося до довгострокового середнього рівня.

Це пояснюється стрімкішим зростанням цін на оренду порівняно з ціною купівлі житла. Поки про стабілізацію

ринку говорити рано, адже ціни придбання та оренди все ще досить волатильні. Однак коригування цін свідчить

про поступовий пошук нової рівноваги.

Відношення "ціна до оренди"

Обсяги пільгової іпотеки значно зросли

Несубсидійованої іпотеки зараз майже немає, позики на купівлю житла надаються лише за програмою "єОселя". Отримання кредитів від банків Укрфінжитлом - оператором програми - у другій половині року активізувало кредитування.

Укрфінжитло надає пільгове фінансування банкам, а ті зі свого боку спрямовують його на іпотеку. У листопаді обсяг виданих за програмою кредитів майже вдвічі перевищив обсяг усіх іпотек за повний 2021 рік.

Загалом у портфелі "єОселі" вже понад 5,5 тисяч кредитів обсягом більше 8 млрд грн. Це вже більше половини сукупного іпотечного портфеля банків.

У регіональному розрізі лідер іпотечного кредитування - Київська область, де з початку року було видано трохи більше чверті загального обсягу пільгових кредитів. Київ - на другому місці.

З серпня програма доступна усім категоріям населення на купівлю першого житла. Коло банків учасників залишається вузьким - нині це усі державні банки та два невеликих приватних банки.

Майже всі кредити надаються на купівлю готового житла: дві третини - на житло на вторинному ринку, третина - на готове житло, придбане в забудовника.

Позики на недобудоване житло можна отримати виключно в акредитованих житлових комплексах, що відповідають усім вимогам законодавства. Кількість акредитованих комплексів поволі зростає, на початок грудня таких об’єктів налічувалося вже 21.

Однак позики на житло, що будується, становлять менше 1% від виданих за "єОселею" іпотек. Ознак відновлення несубсидованої іпотеки наразі немає. Низький попит, високі процентні ставки та вартість житла обмежують розвиток цього сегменту.

Нове іпотечне кредитування, млн грн

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