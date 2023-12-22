Зеленський відреагував на знищення трьох Су-34: буде відповідь кожному російському вбивці [ Редагувати ]
Знищення трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 українською ППО є нагадуванням російським льотчикам, що наша країна відповість кожному вбивці-окупанту.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Глава держави подякував українським військовим, які знищили одразу три російські літаки Су-34 у Херсонській області.
За словами Зеленського, це був результат роботи Одеської зенітної ракетної бригади.
"Дякую вам, хлопці! І нехай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці: жоден з них не залишиться безкарним", - наголосив президент.
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