Знищення трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 українською ППО є нагадуванням російським льотчикам, що наша країна відповість кожному вбивці-окупанту.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Глава держави подякував українським військовим, які знищили одразу три російські літаки Су-34 у Херсонській області.

За словами Зеленського, це був результат роботи Одеської зенітної ракетної бригади.

"Дякую вам, хлопці! І нехай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці: жоден з них не залишиться безкарним", - наголосив президент.