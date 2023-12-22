В окупованому Бердянську пролунали вибухи [ Редагувати ]
В окупованому Бердянську (Запорізька область) сьогодні ввечері, 22 грудня, пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"У Бердянську знову гучно", - йдеться у повідомленні.
За його словами, вибухи чують майже всі мікрорайони.
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