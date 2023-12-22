У Миколаївській області тракторист підірвався у полі під час роботи на землі [ Редагувати ]
Житель Миколаївської області отримав поранення під час роботи у полі. Він підірвався на міні.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня.
За даними відомства, інцидент трапився 22 грудня орієнтовно об 11:00. Під час проведення земляних робіт в полі за межами села Новопетрівка Широківської територіальної громади Баштанського району чоловік на тракторі наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував.
В результаті вибуху водій отримав мінно-вибухову травму та до медичного закладу звернувся самостійно. Наразі стан здоров'я постраждалого 1988 р. н. оцінюють лікарі.
"З початку року зареєстровано вже 56 епізодів, внаслідок яких загинуло 17 людей, з них одна дитина, травмувалось 55 осіб, в тому числі 5 дітей. І статистика продовжує зростати, що викликає занепокоєння", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі у Києві уламки "шахеда" влучили в багатоповерхівку. КМВА опублікувала фото однієї з постраждалих квартир.
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