В Одеській ОВА розповіли про наслідки вечірньої атаки дронів [ Редагувати ]
В результаті дронової атаки на Одеську область, яку росія влаштувала ввечері 22 грудня, було пошкоджено інфраструктуру.
Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Сили оборони півдня.
За даними Кіпера, в Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів.
"На щастя, загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - написав він.
Водночас у Силах оборони опублікували фото збитого ворожого дрону. Там заявили що ворог атакував Одесу безпілотниками "Герань". Всі 7 ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони.
"Внаслідок вибуху в процесі падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів Одеського району. Люди не постраждали. Підступний ворог може застосовувати повторні атаки протягом ночі", - сказано у повідомленні.
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