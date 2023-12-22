Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 мільярдів доларів. У ньому вказується також допомога для України.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Цей законопроект про оборонну політику Штатів минулого тижня був ухвалений Конгресом.

Закон передбачає 886 млрд доларів щорічних військових витрат і санкціонує, серед іншого, продовження допомоги для України - зокрема виділення 800 мільйонів доларів, та стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні - на це передбачається 11,5 мільярда доларів.

"Сьогодні я підписав закон H.R. 2670, "Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік" ("Акт"). Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувального співтовариства",, - йдеться в повідомленні.

Також Байден заявив, що закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, необхідної "для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію".

"Моя адміністрація з нетерпінням чекає на співпрацю з Конгресом щодо відновлення повноважень цього важливого органу національної безпеки якнайшвидше в новому році. Хоча я із задоволенням підтримую важливі цілі NDAA, я зауважу, що деякі положення Закону викликають занепокоєння", - додав американський президент.

У жовтні президент США Джо Байден направив запит на виділення $61,4 млрд для України та $14,3 млрд для Ізраїлю, однак проект досі не погодили. Документ відмовляються схвалити республіканці, які вимагають включити до нього посилення контролю на кордоні з Мексикою.

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер 14 грудня повідомив про рішення сенаторів відкласти канікули та продовжити роботу щодо узгодження додаткової допомоги Києву. Раніше Палата представників оголосила, що повернеться до розгляду цього питання лише у січні.