Футболісти англійського "Манчестер Сіті" перемогли бразильський "Флуміненсе" у фіналі клубного чемпіонату світу. Гра, що проходила у Саудівській Аравії, завершилася з рахунком 4:0.

Голи забили: Хуліан Альварес (1, 88), Ніно (27, автогол), Філ Фоден (72). Альварес відкрив рахунок на 40-й секунді і встановив рекорд найшвидшого голу. Попередній рекорд належав Мохамеду Ахмеду з ОАЕ (79 секунда).

"Манчестер Сіті" вперше виграв клубний чемпіонат світу і продовжив тріумфальну серію європейських команд у цьому турнірі до 11-ти років. Титул став для клубу п'ятим у 2023 році. Команда раніше виграла чемпіонат Англії, Кубок Англії, Лігу чемпіонів та Суперкубок UEFA.

Останнім американським клубом, який брав титул клубного чемпіону світу, був бразильський "Корінтіанс" у 2012 році.

Для англійських команд - це четверта перемога. Три попередні отримали "Манчестер Юнайтед" у 2008 році, "Ліверпуль" у 2019-му та "Челсі" у 2021-му. Стільки ж титулів на рахунку команд з Бразилії, а вісім разів це змагання вигравали іспанські гранди.

У матчі за третє місце між єгипетським "Аль-Ахлі" та японським "Урава Ред Даймондс", то африканський клуб переміг - 4:2, ставши бронзовим призером цього турніру втретє.

Клубний чемпіонат світу проводиться з 2000 року (з 2001 до 2004 року турнір не проводився). Торік "Реал" вп'яте став переможцем турніру та найуспішнішою командою в його історії. Раніше іспанський клуб перемагав у клубному чемпіонаті світу у 2014, 2016, 2017 та 2018 роках.

У 2023 році клубний чемпіонат світу з футболу передостанній раз відбувався у нинішньому форматі. З 2025 року ФІФА розширить перелік учасників змагань до 32-х, а турнір проводитиметься раз на чотири роки.