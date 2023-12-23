У ніч на 23 грудня року ворог відновив свої атаки на території України за допомогою безпілотників. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначено, що ворожі дрони рухалися у двох напрямках, внаслідок чого в деяких областях була введена повітряна тривога.

Безпілотники виявлені біля меж Вінницької та Житомирської областей, курсуючи у напрямку заходу (Старокостянтинів).

Також зафіксовано зміну курсу безпілотників в південній частині Хмельницької області, де вони рухалися на північ, ймовірно, також на Старокостянтинів.

Інформацію про ці події опублікував у соціальних мережах перший заступник голови Хмельницької обласної влади, Сергій Тюрін.

00:27. Відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам ППО ЗСУ за результативну роботу! Тримаємо стрій!, - додав мер міста Хмельницький Олександр Симчишин.

Проте через пів години Повітряні Сили ЗСУ зауважили, що розпочався відбій загрози ударних безпілотників.

З 18.00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – росія.

Усі дев’ять "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, в результаті дронової атаки на Одеську область, яку росія влаштувала ввечері 22 грудня, було пошкоджено інфраструктуру.