23 грудня святкують День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні, що також визначається як День штабних спеціальностей і військ спеціального зв’язку. В цей день віряни вшановують пам'ять святих Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Евникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда і Евареста. Лише 8 днів залишилося до Нового року.

23 грудня 2023 року припадає на суботу і є 668-м днем війни в Україні. У церковному календарі цей день відзначається як пам'ять святих, які жили у III столітті, під час правління імператора Декія. Їх катували 10 днів, і після цього вони були страчені мечем. Мощі святих були перенесені до Рима.

У цей день також існують традиції та заборони, зокрема:

Не слід влаштовувати бійки, оскільки можна серйозно захворіти.

Небажано працювати з гострими предметами, адже це може призвести до хвороб протягом року.

Не рекомендується підшивати поділ одягу, оскільки це може призвести до негативних наслідків.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, що призвело до зміни дат багатьох церковних свят, включаючи Різдво Христове. Отже, від 2023 року українці святкуватимуть Різдво Христове 25 грудня, тобто на 14 днів раніше, ніж раніше.