З початку січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні збільшиться з 6700 до 7100 гривень. Цього року заробітні плати не перераховувались, навіть у зв'язку з високим рівнем інфляції та складнощами в фінансовому секторі.

Про це пише видання OBOZ.UA.

"Бюджет так і складали, щоб не так різко підвищувати мінімальну зарплату і подивитися, що вийде. Найбільше це вплине на ті зарплати, які декларуються і з яких сплачуються податки. Це на надходження ЄСВ дуже вплине. У нас дуже багато платників на мінімальному ЄСВ.

Безпосередньо має збільшитись зарплата у бюджетній сфері. А зарплати бюджетників фінансуються з донорської допомоги", - сказала виданню кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко.

Згідно із законодавством, наразі українці повинні мати мінімум 6700 гривень на місяць за повний робочий день. Проте цей рівень вважається недостатнім. У січні 2022 року мінімальна зарплата становила 6500 гривень, і за два роки інфляція зросла на 37,2%.

Це означає, що зарплата повинна була зрости до 8918 гривень, щоб компенсувати зростання цін. Навіть до загострення конфлікту та різкого зростання інфляції мінімальна зарплата в Україні не задовольняла реальних потреб.