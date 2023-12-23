Українцям перерахують зарплати: названо нові розміри [ Редагувати ]
З початку січня 2024 року мінімальна зарплата в Україні збільшиться з 6700 до 7100 гривень. Цього року заробітні плати не перераховувались, навіть у зв'язку з високим рівнем інфляції та складнощами в фінансовому секторі.
Про це пише видання OBOZ.UA.
"Бюджет так і складали, щоб не так різко підвищувати мінімальну зарплату і подивитися, що вийде. Найбільше це вплине на ті зарплати, які декларуються і з яких сплачуються податки. Це на надходження ЄСВ дуже вплине. У нас дуже багато платників на мінімальному ЄСВ.
Безпосередньо має збільшитись зарплата у бюджетній сфері. А зарплати бюджетників фінансуються з донорської допомоги", - сказала виданню кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко.
Згідно із законодавством, наразі українці повинні мати мінімум 6700 гривень на місяць за повний робочий день. Проте цей рівень вважається недостатнім. У січні 2022 року мінімальна зарплата становила 6500 гривень, і за два роки інфляція зросла на 37,2%.
Це означає, що зарплата повинна була зрости до 8918 гривень, щоб компенсувати зростання цін. Навіть до загострення конфлікту та різкого зростання інфляції мінімальна зарплата в Україні не задовольняла реальних потреб.
по темі
У третьому кварталі середньомісячна зарплата в Україні зросла на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року
З 1 січня 2024 року в Чехії мінімальна зарплата збільшиться на 65 євро, що стане найбільш значущим підвищенням за весь період історії
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії
Наша знімальна група провела експеримент, як дістатися з лівого берега на правий без підземки? Висновок: це ще той квест. Далі.
Мобілізація, контрнаступ, допомога від союзників, виробництво власної зброї. Пресконференція президента України досі у фокусі уваги. Головні меседжі Володимира Зеленського - далі.