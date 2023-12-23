Відновлення Чорноморської зернової ініціативи у її колишньому форматі є малоймовірним. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час прес-конференції в Нью-Йорку, пише "Укрінформ".

Ми підтримуємо контакт з обома сторонами, намагаючись знайти нові форми. Не думаю, що повторення "зернової угоди" матиме сенс, - сказав він.

При цьому генсек ООН зазначив, що "було б дуже цікаво, якби у Чорному морі вдалося створити умови для свободи мореплавства".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що росіяни вивезли зерна з тимчасово окупованих регіонів України на суму не менше 1 млрд доларів.