В ООН відповіли, чи можливо відновити "зернову угоду" [ Редагувати ]
Відновлення Чорноморської зернової ініціативи у її колишньому форматі є малоймовірним. Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час прес-конференції в Нью-Йорку, пише "Укрінформ".
Ми підтримуємо контакт з обома сторонами, намагаючись знайти нові форми. Не думаю, що повторення "зернової угоди" матиме сенс, - сказав він.
При цьому генсек ООН зазначив, що "було б дуже цікаво, якби у Чорному морі вдалося створити умови для свободи мореплавства".
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що росіяни вивезли зерна з тимчасово окупованих регіонів України на суму не менше 1 млрд доларів.
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