Глава МВС Естонії допустив допомогу з мобілізацією українців [ Редагувати ]
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що у разі необхідності Естонія готова надати допомогу в мобілізації громадян України.
Про це повідомляє "Європейська правда". Міністр також надав конкретні дані, зазначивши, що в Естонії проживає близько 7500 громадян України призовного віку, при цьому багато з них звільнені від мобілізації.
За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки щонайменше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають за близькою людиною. Тобто, критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато, - пояснив Ляенеметс.
За висловленням міністра, відповідно до міжнародного права, Україна не може провести мобілізацію серед українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього необхідно укласти відповідну угоду між державами. Ляенеметс виразив намір офіційно повідомити українській владі, що у разі бажання викликати українських громадян в Естонії для військової служби, Естонія готова укласти такий договір з Україною.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів готують оновлену процедуру бронювання працівників, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації.
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