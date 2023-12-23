Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що у разі необхідності Естонія готова надати допомогу в мобілізації громадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда". Міністр також надав конкретні дані, зазначивши, що в Естонії проживає близько 7500 громадян України призовного віку, при цьому багато з них звільнені від мобілізації.

За українським законодавством від мобілізації також звільняються батьки-одинаки, батьки щонайменше трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають за близькою людиною. Тобто, критеріїв, згідно з якими людина не підлягає мобілізації, досить багато, - пояснив Ляенеметс.

За висловленням міністра, відповідно до міжнародного права, Україна не може провести мобілізацію серед українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього необхідно укласти відповідну угоду між державами. Ляенеметс виразив намір офіційно повідомити українській владі, що у разі бажання викликати українських громадян в Естонії для військової служби, Естонія готова укласти такий договір з Україною.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів готують оновлену процедуру бронювання працівників, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації.