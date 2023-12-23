"Укрзалізниця" запустить додатковий поїзд зі Львова до Карпат [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" планує введення ще одного регіонального поїзда, який буде курсувати зі Львова до Рахова, і його перше відправлення заплановано на 29 грудня. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
Потяг буде корисним не лише мешканцям Львова, а й пасажирам із Києва, Харкова, Полтави, Запоріжжя та інших міст, - йдеться у повідомленні.
У Львові на цей рейс можна пересісти з таких поїздів:
- №79 Дніпро (22:06) - Київ (05:42 - 06:10) - Львів (12:59),
- №86 Запоріжжя (18:48) - Львів (14:15)
- №63 Харків (22:38) - Київ (05:35 - 06:35) - Львів (13:39).
Потяг №816 відправиться зі Львова 29 грудня о 15:22. Його маршрут пролягатиме через станції:
- Івано-Франківськ 17:39 - 17:43,
- Яремче 19:10 - 19:14,
- Татарів-Буковель 19:39 - 19:41,
- Ворохта 19:52 - 19:56,
- Ясіня 20:34 - 20:36,
- Кваси 20:59 - 21:01,
- прибуття до Рахова о 21:19.
"Потяг також зупинятиметься на станціях Ходорів, Янтар, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білін", - повідомили в "УЗ".
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