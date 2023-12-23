"Укрзалізниця" планує введення ще одного регіонального поїзда, який буде курсувати зі Львова до Рахова, і його перше відправлення заплановано на 29 грудня. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Потяг буде корисним не лише мешканцям Львова, а й пасажирам із Києва, Харкова, Полтави, Запоріжжя та інших міст, - йдеться у повідомленні.

У Львові на цей рейс можна пересісти з таких поїздів:

№79 Дніпро (22:06) - Київ (05:42 - 06:10) - Львів (12:59),

№86 Запоріжжя (18:48) - Львів (14:15)

№63 Харків (22:38) - Київ (05:35 - 06:35) - Львів (13:39).

Потяг №816 відправиться зі Львова 29 грудня о 15:22. Його маршрут пролягатиме через станції:

Івано-Франківськ 17:39 - 17:43,

Яремче 19:10 - 19:14,

Татарів-Буковель 19:39 - 19:41,

Ворохта 19:52 - 19:56,

Ясіня 20:34 - 20:36,

Кваси 20:59 - 21:01,

прибуття до Рахова о 21:19.

"Потяг також зупинятиметься на станціях Ходорів, Янтар, Галич, Делятин, Микуличин, Вороненко, Лазещина, Свидовець, Білін", - повідомили в "УЗ".

Нагадаємо, через блокаду автомобільних пунктів пропуску на західному кордоні України литовська вантажна компанія LTG Cargo запускає поїзд з вантажами в контейнерах. Планується, що такі поїзди ходитимуть в Україну щотижня.