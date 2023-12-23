Генерал Наєв показав, як мобільні вогневі групи збивають російські "Шахеди" [ Редагувати ]
У ніч на 21 грудня, під час відбиття повітряного нападу, оборонцям неба зі складу мобільних вогневих груп вдалося збити 9 ударних БпЛА противника типу "Shahed-136/131".
Про це повідомив командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в Telegram.
Це складає 67 відсотків (!!!) зі всіх знищених в нашій зоні відповідальності, - написав Наєв.
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Як це відбувається - бачив Анатолій Журавльов. Він побував на одному з бойових катерів.
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