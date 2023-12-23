У суботу, 23 грудня, війська рф атакували Кіровоградську область ракетами. Регіон був під масованим ударом. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

Сьогодні Кіровоградщина - під масованим ракетним ударом. Відпрацювали захисники неба.

Ворожі цілі були знищені над Кропивницьким та Олександрійським районом.

У Кіровоградській області впали уламки збитих ракет. Пошкоджено дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Раніше російська федерація здійснила атаку на Україну вночі 17 грудня за допомогою безпілотників "Шахед", а також ракет "Іскандер-К" та Х-59. Сили протиповітряної оборони успішно ліквідували понад 20 ворожих об'єктів.