Масований ракетний обстріл Кіровоградської області: які наслідки [ Редагувати ]
У суботу, 23 грудня, війська рф атакували Кіровоградську область ракетами. Регіон був під масованим ударом. Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.
Сьогодні Кіровоградщина - під масованим ракетним ударом. Відпрацювали захисники неба.
Ворожі цілі були знищені над Кропивницьким та Олександрійським районом.
У Кіровоградській області впали уламки збитих ракет. Пошкоджено дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Раніше російська федерація здійснила атаку на Україну вночі 17 грудня за допомогою безпілотників "Шахед", а також ракет "Іскандер-К" та Х-59. Сили протиповітряної оборони успішно ліквідували понад 20 ворожих об'єктів.
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