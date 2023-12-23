Командування певне - меж досконалості і на десятому році війни немає.

Долають психологічну смугу перешкод, штурмують ворожі опорні пункти у полі та у міській забудові. У Північній операційні зоні триває вишкіл бійців Тероборони. Навички відточують в умовах максимально наближених до бойових. Як тренуються воїни під боком у білорусів, на Поліссі, бачила Сніжана Сидорук.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Випробовують фізичну витримку та моральну стійкість. На Рівненщині бійці тероборони проходять так звану спеціалізовану смугу психологічну перешкод. Тут на них чекає з десяток випробувань. Усе відбувається в умовах наближених до бойових.

Бійці долають задимлений тунель, пролазять крізь хащі, видираються на стіну та повзуть під колючим дротом. Усе під канонаду вибухів.

Позивний "Сивий", інструктор, боєць 104-ої окремої бригади територіальної оборони Рівненщини:

Закладений тротил, вибухи, тобто імітація поранення робим, робим взяття блокпосту. Берем хлопці робим, так щоб максимальне навантаження отримали і при цьому змогли втримати групу в цілісності і слухали свого командира.

Завдання - зайти в тил ворога та знищити опорний пункт.

Ростислав прихопив ще й ленд-ліз від окупантів. Його побратими рятують поранених.

Повернутися бійці мусять тим же шляхом з перешкодами. Командири моделюють ситуації, які можуть виникнути на передовій.

Позивний "Ніва", інструктор, боєць 104-ої окремої бригади територіальної оборони Рівненщини:

На війні немає іншої дороги, якою ти можеш піти, тому що вона буде замінована, будуть ждать ворог тебе буде за кущем ждать так шо без цього ніяк. Що тяжче буде тут, то може трішечки якось буде на сході легше.

Усі бійці, які нині проходять вишкіл, з батальйону "Поліські вовки". Влітку цьогоріч вони тримали оборону під Бахмутом. На ротації воїни не полишають навчання на рідному Поліссі.

Потрібно постійно тренуватись, постійно, хто не тренується - той не живе.

Андрій на сході отримав важкі поранення. Тепер відновлює бойові вміння. Як і більшість у його батальйоні, - доброволець.

Андрій, боєць 104-ої окремої бригади територіальної оборони Рівненщини:

Найважче - завжди забирати пораненого, це дуже важко. Це дуже важко тащить людину - це просто. Найважче - це захищати країну - це найважча робота у світі - бути солдатом чи сержантом.

А це вже бійці тероборони отримали завдання взяти ворожий командний пункт.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Зараз наші бійці штурмують будівлю, у якій засів умовний ворог. Аби якнайближче підібратися до неї - влаштували справжню димову завісу.

Зачищають будівлю - кімнату за кімнатою. За кожен поверх - бій.

Поранених - евакуйовують. Так у цій закинутій будівлі бійці відпрацьовують міські бої.

Дмитро, командир роти 104-ої окремої бригади територіальної оборони Рівненщини:

Складність таких операцій в тому, що якщо противник засів в приміщеннях, він має дуже багато укриттів. Його важко помітити, важко підійти до приміщення. Для того використовується і задимлення і спеціальні тактичні навики.

За умовних ворогів - місцеві добровольчий підрозділ громади. Втримати будівлю їм не вдалося. Усіх - знешкодили.

Геннадій Конончук, заступник командира добровольчого формування Дубровицької територіальної громади:

Шансів не було, тому що вони дуже оперативно і дуже якісно це все зробили. Вони не знали, в яких кімнатах ми були, але це все зробили дуже майстерно.

А це бійці відпрацьовують тактику ведення бою у полях. Їхнє завдання - прийти на підмогу побратимам, позиції яких за легендою навчань вже атакує ворог.

Позивний "Боцман", інструктор навчань:

Це взводний опорний пункт, відпрацьовується кругова оборона. Для чого робиться кругова оборона - для недопускання противника у населений пункт, який знаходиться поза нами. Задача - знищити противника, не дати йому продвинуться і зупинити дану можливу колону.

Під час бою - умовний ворог накрив щільним вогнем наш опорник.

Позивний "Кран", боєць батальйону "Поліські вовки" бригади тероборони Рівненщини:

Був артобстріл. Осколочне поранення товаришу в ліву ногу - наклали турнікет, кровотечу зупинили. На одній нозі може стрибати. На точку евакуації його доставили. Буде друга група виходить.

Бійці гідно пройшли випробування. Кажуть - не знають, де їх застане реальний бій, тож готуються, поки є можливість в тилу - на рідному Поліссі.

Сергій Козачок, командир батальйону "Поліські вовки" бригади тероборони Рівненщини:

Здійснюють звідси знищення противника. Ці моменти вони тут відпрацьовують безпосередньо тут вони і будуть виконувати задачу, якщо буде необхідність.

Командування певне - меж досконалості і на десятому році війни немає. Тим паче, поки в Білорусі присутні російські вояки, на північних рубежах нашої країни триватимуть навчання українських захисників.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ: