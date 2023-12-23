Паляниця - це новий багет: як печуть хліб на живій заквасці та вчать депутатів Бундестагу [ Редагувати ]
Паляниця - це новий багет. Під таким неформальним слоганом благодійний проект "Bake for Ukraine", створений українцями за кордоном, не тільки популяризує українську хлібну культуру. А й збирає кошти для українських пекарень, що постраждали внаслідок обстрілів, виробництв, які безкоштовно віддають хліб тим, хто не в змозі його купити.
Як печуть хліб на живій заквасці та вчать депутатів Бундестагу готувати українську паляницю - в сюжеті Марії Тарасової.
Олег - головний майстер мобільної пекарні на дровах, формує паляниці. Цей автономний комплекс дозволяє виробляти до 200 хлібин на день.
Марія Тарасова, кореспондентка:
Таких мобільних пекарень в Швейцарії в шістдесяті роки виготовили трохи більше ста. Вони призначалися для армії. І ось, одна з них знайшлась вже зараз, під час Великої війни, в українській Бессарабії.
Благодійники налаштували комплекс і печуть у ньому особливі паляниці. Так, на живій заквасці, готували хліб у давнину.
Олег Харітонов, пекар:
Це - натуральне. Живе. Закваска годується кожен день, щоб вона була такою активною.
Олег пекти навчився, щоб допомагати тим, хто постраждав від війни. Тепер свої вихідні проводить біля печі..
Олег Харітонов, пекар:
Я торгую побутовою технікою. Якщо б не було війни, то я би сказав, що це - хобі, але, зараз це допомога.
Олег - один із учасників благодійного проекту "Bake for Ukraine". Його створили українці в Берліні. Почали пекти та продавати український хліб, щоб зібрати гроші на допомогу.
Олена Ворожейкіна, співзасновниця благодійного проекту:
Нам дуже допомагали пекарі в Німеччині, які давали нам місця, де ми могли випікати свою паляницю і потім її продавати за донейшн.
Кошти спрямували на допомогу невеличким виробництвам, що постраждали від обстрілів, пекарням, які безкоштовно роздають хліб тим, хто не в змозі його купити.
Ця пекарня на Херсонщині - одна з восьми в Україні, що отримують допомогу від "Bake for Ukraine".
Ми випікаємо кожен день, ми розвозимо на блокпости, роздаємо військовим, ми роздаємо людям, котрі потребують.
Обладнання, продукти, дрова, пальне для генераторів- благодійники допомагають усім. Але мета проекту ширша за збір коштів.
Олена Ворожейкіна, співзасновниця благодійного проекту:
В нас є такий внутрішній слоган: Паляниця - це новий багет. +Щоб кожен в світі знав, що є такий хліб - паляниця. Для нас це - як символ.
Щоб познайоми світ з українським хлібом, його презентують у Парижі, Берліні чи Лондоні. Та проводять майстер класи серед пекарів, рестораторів та політиків у різних країнах світу.
Це - депутати Бундестагу. Їх одесит Микола, який багато років працює в Європі, навчає випікати українську паляницю.
Олена Ворожейкіна, співзасновниця благодійного проекту:
Коли вони роблять щось своїми руками, це - дуже емоційне. Це - дуже запам'ятовується. Але з цим вони запам'ятовують про український хліб. Про наші традиції, про наші цінності.
Напередодні Різдва хлібний проект презентували і в самому Бундестазі. Німецькі депутати охоче купували паляниці, щоб допомогти українським пекарям.
Завдяки таким презентаціям ще до нового року "Bake for Ukraine" планує відкрити в Харкові нову пекарню. А цей хлібомобіль невдовзі поїде працювати на Миколаївщину та Херсонщину.
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