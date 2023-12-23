Рейди по церквах напередодні різдвяних свят влаштовує ДСНС. Адже у храмах у ці дні буде скупчення людей та водночас - відкриті джерела вогню. В Одесі рятувальники обстежили собор Православної церкви України і перевірили - чи вміють священники користуватися вогнегасниками.

На Бога сподівайся - та на себе покладайся! В одеському соборі Різдва Христового це прислів'я сприймають дуже серйозно.

Цей вогнегасник порошковий, тому він не перевертається, знімається запобіжник - ось він, направляємо на вогонь - і гасімо!

Настоятель храму отець Теодор запевняє: співробітники вміють користуватися вогнегасниками, та підкреслює: всі перед різдвяними святами пройшли відповідний інструктаж. Окремо - про правила пожежної безпеки розповіли парафіянам. Зокрема, про те - як поводитися зі свічками.

Отець Теодор Оробець, настоятель собору Різдва Христового м. Одеси:

Старатися різної висоти чи різної величини згорання свічки не класти поряд, аби вони одна одну не підпалювали - ну, і не підсувати підсвічники близько до рушників до ікон, до дерев'яних кіотів - оце основне.

І це не просто слова, кажуть в ДСНС. Статистика в Україні свідчить: особливо обережними мають бути прихожанки.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Бували випадки, коли саме жінки під час того, коли ставили свічки - загоралося або волосся, або хустки на них - тобто вони настільки низько були саме до свічок - і через це спалахувало на них. Це може стати причиною пожежі.

Інспектори ДСНС прийшли до храму перевірити, щоб вогнегасники були у робочому стані, евакуаційні виходи були у наявності. Окремо - обстежили електроприлади та підсвічники. Останні - мають розміщуватись винятково на негорючій основі.

Так, потім - в підсвічнику насипаний пісок для того, щоб віск і все таке - він відразу остигав. Так: ялинка. Всі гірлянди заводського виготовлення, скруток я не бачу.

Таким чином на Одещині обстежили вже всі п'ятсот християнських храмів. І в ДСНС кажуть: таки виявили недоліки. Особливо - в сільській місцевості.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Дуже багато є об'єктів, де або недостатньо вогнегасників або вони пройшли технічні обслуговування, тобто там вже декілька років і, можливо, вони вже просто можуть не спрацювати. Так само є питання по шляхам евакуації, тому що там ставлять - знову ж таки зараз перед новорічними святами - ставляться ялинки або якійсь інші предмети, які можуть бути саме на шляху евакуації.

Оскільки зараз, під час воєнного стану, в Україні діє мораторій на перевірки, то служба може лише рекомендувати церквам самостійно усунути недоліки. Втім, кажуть рятувальники, абсолютно всі дослухаються до рекомендацій.