Чиновник Київської міської військової адміністрації допомагав депутатам Київради ухилятися від служби в армії. Йому вручили підозру. Про це повідомляє на пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідство встановило, що керівника апарату КМВА незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.

Чиновник сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Фігуранти впродовж майже року не з'являлись на військову службу, але отримували зарплату з частини.

Високопосадовцю КМВА оголосили підозру в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше ми писали про те, що у Львові "бабуся"-ухилянт катався на лижах, прив'язаних до автомобіля.