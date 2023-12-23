Чиновник КМВА допомагав депутатам Київради ухилятися від військової служби [ Редагувати ]
Чиновник Київської міської військової адміністрації допомагав депутатам Київради ухилятися від служби в армії. Йому вручили підозру. Про це повідомляє на пресслужба Державного бюро розслідувань.
Слідство встановило, що керівника апарату КМВА незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.
Чиновник сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.
Фігуранти впродовж майже року не з'являлись на військову службу, але отримували зарплату з частини.
Високопосадовцю КМВА оголосили підозру в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Раніше ми писали про те, що у Львові "бабуся"-ухилянт катався на лижах, прив'язаних до автомобіля.
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