У Києві знову перевірять всі укритя. Таку задачу столичній владі поставив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Результати ревізії мають оприлюднити до 29 грудня.

А от причиною такої позапланової перевірки став обвал стелі у столичному шкільному укритті. В якому стані шелтер зараз і чи відома причина обвалу? Розповість Єлизавета Яковлева.

Обвал стелі в укритті цієї школи стався вчора вдень.

У шелтері прорвало трубу, діти дивом встигли відскочити - ніхто не постраждав. Сьогодні журналістів у навчальний заклад не пускають. Але не на камеру кажуть - усе вже полагодили. Ми поспілкувалися з Вікторією Тітовою - вона представниця урбан-бюро, яке, зокрема, займається облаштуванням укриттів у столичних школах. На її думку, реконструкцію в цьому підвалі робили з порушеннями.

Вікторія Тітова, СЕО урбан-бюро:

В укритті точно не має бути підвісної стелі. Тобто укриття - це споруда, яка має зберегти вас, коли будівля трясеться. Відповідно, нічого, що може впасти зі стелі, навіть штукатуркою не варто покривати плиту, яка є стелею. Відповідно, це ключове питання. Друге питання - чому протекла взагалі ця труба, чи було обстеження будівлі, інженерних мереж, коли це укриття робили.

Порушення в облаштуванні шкільних укриттів у Києві фіксують уже не вперше - про це нам заявив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. У частині навчальних закладів їх узагалі досі не облаштували. Але головна проблема - це недостатнє фінансування ремонту шелтерів.

Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, заступник міністра освіти і науки України:

Зараз важливо після цієї ситуації провести інспекцію в усіх укриттях і усіх закладах освіти Києва, щоб діти були в безпеці. Якщо ми говоримо про державу, то ми починали з 10% закладів освіти, які могли бути облаштовані укриттями. Зараз це 84% здобувачів освіти можуть укритися в укриттях. Але це робота перманентна, треба робити зараз не найпростіші уриття, а робити спецпроекти, щоб будувати укриття нового типу.

Чи понесе хтось відповідальність за надзвичайну подію в укритті школи, де стався обвал, - наразі невідомо. Треба також дочекатися результатів звіту Київської міської військової адміністрації щодо стану укриттів у столичних навчальних закладах.