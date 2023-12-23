Вона пережила пекло бомбардувань, вуличних боїв та окупації, але не зламалась і не втратила віру. Наша наступна історія - про пенсіонерку з Маріуполя Лідію Дяченко.

Після переїзду з окупованого міста до Черкас вона приєдналась до волонтерів і зараз активно допомагає фронту. Історія незламності - у сюжеті Станіслава Кухарчука.

Не кваплячись, Лідія Іванівна заварює ранковий чай. Невеличка кухня панельної багатоповерхівки в Черкасах стала для неї місцем теплих родинних розмов. У свої 72 пенсіонерка стала по суті безхатченком, у її затишному будиночку в селі Азовське, під Маріуполем, тепер живуть російські окупанти… А єдина згадка про рідний дім - це світлина в телефоні.

Лідія Дяченко - переселенка з Маріуполя:

В хаті нічого немає, все винесли, попали костри і все…у дворі теж бєсєдка була - теж не осталось. Мої були вишиванки, я й дітям вишивала і собі, для них це як червона ганчірка для бика …то вони все попалили, нічого не осталось

Пекло, яке росіяни влаштували в Маріуполі, досі відгукується у пам'яті жінки страшним болем та відчаєм. Лідія Іванівна разом із сім'єю доньки, онучками та правнуками жила в підвалі з кінця лютого до червня 22 року. Те, що залишились живі - жінка називає справжнім дивом … хоча рідних людей ховати, нажаль, довелося - чоловіки двох її онучок загинули добуваючи їжу в блокадному місті.

Лідія Дяченко - переселенка з Маріуполя:

Мені розказує, бабушка от так беру рукою його за голову, а в нього течуть мізки з кров'ю з голови і поняли, що його хоронити треба …вони вже не помнять, чим довбали ту могилу…лопат же не було …то руками гребли …це було 13 березня.

За чашкою чаю Лідія Іванівна та її донька Раїса ведуть розмови на різні теми, але знову і знову повертаються до спогадів про пережите жахіття. Навіть через півтора року біль не відпускає. Раїса в інтернеті знаходить відео від травня 22, де росіяни на танку розважаються у дворі сусіднього будинку … активна фаза боїв в Маріуполі на той момент вже закінчилась.

Раїса Дяченко - переселенка з Маріуполя:

Це люди не знають, думають, що він просто по машині проїхав …що він просто дуркує, а він прямо по могилам, які були просто присипані ….

Та травми від пережитого в Лідії Іванівни не тільки психологічні … життя у сирому підвалі далося в знаки вже в Черкасах. Через проблеми з суглобами у лікарів пенсіонерка частий гість.

Та лікарськими кабінетами денний моціон Лідії Дяченко не закінчується. Так само під руку з донькою жінка іде туди, де їй завжди раді і чекають…

До волонтерського Центру допомоги армії Лідія Іванівна прийшла, як тільки облаштувалась в Черкасах. В її обов'язки входить нарізання стрічок на маскувальні сітки та кікімори. Каже, сидіти вдома склавши руки вона просто не змогла…

Лідія Дяченко - переселенка з Маріуполя:

Тому, що люблю Україну свою, хочу щоб зберегти Україну, хочу щоб хлопців спасти, щоб менше гинули хлопці наші …душа болить, що вони там в окопах, а я буду сидіть і нічого не робити….я не могла терпіти і я прийшла сюди.

І таких переселенців у центрі допомоги армії чимало, каже волонтерка Ольга Воскобій. Своїм завзяттям вони буквально заражають усіх у волонтерському колективі.

Ольга Воскобій - волонтерка Центру допомоги армії:

Вони мотивують, вони підбадьорюють, вони дають сил тому, що напевне не легко людям, які пережили …вони збираються з силами і роблять все, щоб допомогти.

Щоправда робочих рук у центрі постійно не вистачає, адже замовлень від військових завжди багато. В перервах між походами до лікарів і нарізанням стрічок Лідія Іванівна вишила картину, яку хоче віддати на допомогу армії. Робити донати її мізерна пенсія не дозволяє, а допомогти хлопця пенсіонерка дуже хоче.