Без зуба, але без болю! Волонтер-стоматолог розгорнув операційну у польових умовах, аби обстежити бійців, які недавно повернулися з-під Бахмута.

Чи боялися захисники сідати у стоматологічне крісло та як терпіли хірургічні процедури - бачив Михайло Манилюк.

Тут у польових умовах волонтери розгортають пункт прийому пацієнтів. В операційній на колесах стоматолог В'ячеслав обстежуватиме військових.

Цьому військовослужбовцю потрібно видалити корінь зуба. Хірург за допомогою голки зі шприцом вводить наркоз.

В'ячеслав Деник, волонтер, хірург-стоматолог:

Пацієнт поскаржився, що було недовидалення зуба. Тобто, те, що не могли зробити в цивільному житті видалити, тобто корені були обламані всередині щелепи і пішло загноєння. Наша задача - довидалити його у прифронтових умовах.

Хірург бере до рук спеціальний інструмент і витягує непотрібний шматок зуба назовні. Операція проходить успішно!

Ми зараз всі ці корені дістали звідти, але ми ж не знаємо, чи немає ніяких сюрпризів всередині щелепи. Це доволі швидко вирішується, підключається візіограф, зробили рентген, подивилися, що у нього в щелепі робиться.

А у цього бійця аж чотири корені, які необхідно ліквідувати. Стоматолог знову береться за роботу. Хірург один за одним витягує корені.

Ви взагалі мужик! Тримаєтеся капітально! Ми вже й верх, і низ підготовили, а ви хоч би що, хоч би раз сказали, що десь боляче.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Професіонали, в мене більше слів немає. - Свідомість не втрачали? - Хокеїсти не втрачають свідомість. Я все життя в хокей грав. - А зараз ще й військовий. - Так сталось, ще й на контракті.

Ходити до стоматолога було страшно хіба що до війни, розповідають хлопці. Зараз ніякого страху немає. Бійці 137-го батальйону територіальної оборони недавно повернувся з-під Бахмута. В Андріївці й Кліщіївці хлопці зачищали окопи від російських окупантів. Тримали оборону!

Позивний "Танцор" - військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку це було складно, так, як ми до цього не були в бойових діях, тому ми підстроювалися під те, що ми бачимо довкола. Переборювали всі свої страхи. Нас підвозили до самих самих крайніх позицій і уже від них ми пішки, в амуніції, в усьому заходили через деякі посадки - це десь приблизно сім кілометрів займала дорога. Звичайно, з паузами, бо йти важко, погодні умови, постійні прильоти поряд, над головою. Тобто це сіра зона, яка вже за нульом де наша задача, щоб рашисти не заходили на ті позиції, які ми відбили.

Найстрашніше, кажуть воїни, було втрачати побратимів.

Розуміти те, що буквально вчора разом за одним столом їли, один-одному помагали і, на жаль, не всі повернулися.

Валерій Мартишко, заступник командира 137-го батальйону ТРО ЗСУ:

Загибель побратимів дуже важка річ, але без того не буде, всі це розуміють. І поховавши товаришів, ми стаємо ще зліші, і ще кріпші, і будемо воювати!

А ще більше хочеться помститися ворогу, коли розумієш, що тебе цінують люди, кажуть воїни! Зокрема, такі як волонтер В'ячеслав, який сьогодні у польових умовах обстежив бійців та ще й привіз подарунки до Різдва.

В'ячеслав розповідає - він із перших днів повномасштабного вторгнення допомагає українським захисникам і цивільним. Часто їздить у прифронтові міста, там розгортає свою операційну! І не лише вириває зуби людям, а надає першу невідкладну допомогу.

Ось у нас кришталик іде, тут сітчатка, вона не відслоєна, зараз зоровий нерв може знайдем.

В'ячеслав Деник, волонтер, хірург-стоматолог:

Ми не знаємо, чи він виживе точно, тому що те, що від нас залежало, ми зробили, і дай Бог, щоб все було добре. На жаль, доводилося і на евакуації працювати. Тобто ми приїхали із одним, нам доводилося апаратуру просто кидати. Чому кидати, тому що ми часто коли приїжджаємо на обʼєкти, краще себе почуваємо у підвалах. Тобто приїхали машиною, в підвал розвантажилися, машину відігнали від підвалу на метрів 200 і працюємо собі. Тобто так набагато безпечніше.

Військових потрібно підтримувати з усіх сил, ділиться волонтер. Адже саме завдяки ним ми ще досі живемо у своїй країні. Стоматолог-хірург незабаром планує відкрити медичні точки у Бахмутському районі, аби врятувати побільше людей.