Попри обстріли та економічні виклики, українським агаріям вдалося за цей рік зібрати рекордний врожай з кожного гектара. Втім, виживати нашим фермерам, садівникам та та аграріям в умовах війни непросто. Які проблеми вони озвучують? І головне, які шляхи для їхнього вирішення бачать? Розповість Єлизавета Яковлева.

Хасан Ісламов - співвласник невеликої агрофірми біля міста Ізюм на Харківщині. Його угіддя - всього за 30 кілометрів від лінії фронту. Каже, працювати у таких умовах - ще те випробування. Після деокупації регіону із розмінуванням полів допомагали рятувальники.

Хасан Ісламов, співвласник сільськогосподарської компанії у Харківській області:

Те, що ми розміновуємо, це близько 5-ти тисяч гектар землі, це ми робили самі. Самі по полям ходимо, фіксуємо те, що лежить, консультуємося з ДСНС, вивозимо.

Але найскладніше - збирати врожай під майже щоденними обстрілами. А потім - берегти його від ворожих ракет і плісняви.

Хасан Ісламов, співвласник сільськогосподарської компанії у Харківській області:

Тому що наш елеватор знаходиться в зоні 30-40 кілометрів, і ми боїмося зберігати зерно, продаємо задешево, але другого виходу немає в нас.

В умовах війни продовжують працювати сотні українських аграріїв. Завдяки їхньому подвигу - наголошують у профільному Міністерстві - в українців є що поставити на стіл, а також є чим прогодувати інші країни.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та продовольства України:

Українські фермери показали всьому світові - і для себе, і для всіх інших громадян в Україні, наскільки це тверді, професійні, витривалі і цілеспрямовані люди. І нам цього року в такий важкий рік ми отримали з 1 гектару рекордний врожайність за всю історію України.

Чим можуть українських аграріїв підтримують міжнародні партнери.

Говард Баффет, меценат зі США:

На початку Великої війни ми були у Львові, і я подумав, які виклики постануть перед українськими фермерами. Спалені поля, знищена техніка, крадене зерно та обладнання. Це все робила росія. Я подумав, що як ми купуватимемо трактори та комбайни для українських аграріїв. Можливо, це було божевілля, але я написав президенту компанії Джон Дір і своєму сину і спитав - скільки комбайнів ми можемо купити.

Підтримка агровиробництва на деокупованих територіях - одна з пріоритетних задач держави, наголошують українські урядовці.

Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України:

Є подальші кроки щодо розбудови річкової логістики, залізничних путів і переходів і так ділі. Це все те, чим ми плануємо займатися разом в наступний період.

Іван Слободяник, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад:

Ми дуже сподіваємось, що з наступного року запрацює фонд гарантування кредитів, який дасть можливість кредитуватися саме маленьким аграріям. Тому що з доступом до кредитування саме маленьких аграріїв є проблема.

Також власники садів, виноградників і теплиць - або ті, хто лише має намір започаткувати саме такий бізнес - можуть отримати гранти від держави. Оформити заявку можна у застосунку "Дія".