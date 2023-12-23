Крафтові смаколики для здоров'я споживачів та популяризації свого регіону. На Черкащині Любов Щепак започаткувала родинну справу завдяки гранту. Жінка виготовляє корисні солодощі та перекуси з овочів і фруктів з власного городу. Допомагає і чоловік, і донька. Як сімʼя ризикнула організувати бізнес під час війни - подивіться у наступному сюжеті.

Так починається чаклування над домашньою пастилою. Для неї обирають найкращі домашні фрукти і не додають жодних штучних інгредієнтів.

Єлєна Щепак, донька власниці крафтового виробництва:

Фактично в нашій пастилі є яблука, які ми запікаємо і є ягоди, фрукти бао дуже кисла пастила, анприклад смородина інколи додаємо мед, щоб просто це було смачніше, але тут немає цукру, домішок, нічого.

Запечені фрукти спочатку закладають у блендер. Далі яскраву масу розподіляють по формах.

Опісля пастилу відправляють на сушку щонайменше на 18 годин. В асортименті вже мають більше десяти різновидів смаку.

Народився цей сімейний бізнес лише півроку тому, коли донька запронувала Любові податися на конкурс грантів від одного із агропідприємств для розвитку власної справи. Його виграли, купили професійне обладнання, зареєстрували ФОП і почали виготовляти пастилу та в'ялити томати. Мріяли годувати українців смачним та корисним.

Єлєна Щепак, донька власниці крафтового виробництва:

Мені зається, що це дуже важливо, ми створюємо це самі, своїми руками, контролюємо весь процес від зернятка помідора до того, шо цей поміжо стоїть в банці залитий оливковою олією і ми знаємо, шо на всіх цих процесах наш продукт є якісним.

Що така продукція до душі споживачам, зрозуміли вже після першого місяця роботи.

Любов Щепак, власниця крафтового виробництва:

Півтори тисячі прийшло за світло. Як же ми їх оплатимо чи не оплатимо. Коли пощитала, скинула мені дохід, що у нас получилось - заплатили і за світло, і для себе ще була якась копійка, і заплатили по дохідній, і так почали потрошку, потрошку.

Родина експериментує зі смаками і формою випуску продукції. Нині пакують новорічні бокси для першого корпоративного замовлення.

У родинній справі задіяні усі: якщо донька - ідейна натхненниця, то чоловік - підтримка в усьому.

Віктор Щепак, чоловік власниці крафтового виробництва:

Зі 100 - це доця нас поставила на ці рейси, з яких ми зійти уже не можем, мама в основному найбільше працює, Лєночка допомагає, а я як получається.

Любов уже мріє про розширення виробництва, бо є сили та бажання працювати, а головне - запит на крафтові продукти.