Передача Україні літаків F-16: Ігнат розповів останні деталі [ Редагувати ]
У суботу, 23 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наразі відомо про ситуацію з передачею Україні літаків F-16.
Готують, не передали, що не в Україні. Все іде планомірно, як передбачено в домовленостях з нашими партнерами, в рамках цієї коаліції країн, які допомагають нам переходити на новий для нас тип літака - F-16, який стане основним літаком на озброєні наших Повітряних сил.
Ми можемо говорити й про модифікації, це можна просто подивитись в відкритих джерелах, які мають на озброєні ті чи інші країни, які є у них на озброєні, які модифікації. Там модифікації роз приділяються на так звані блоки, наприклад, 15, 20, 30 і аж до 70.
Кожен літак покращувався в міру можливостей, тому що модернізація літаків теж процес непростий. Замінюється велика кількість обладнання, в основному це радар, бортова РЛС, яка дозволяє бачити противника все далі й далі, супроводжувати більшу кількість повітряних цілей, відповідно і авіаційне озброєння, яке можна застосовувати до літака. Яким би не були модифікації на перший час - це вже модель, яка модернізується, яку можна буде покращувати на підприємствах в Європі та США. Головне - це радар, нам потрібно бачити противника.
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