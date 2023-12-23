Різдвяний павук! У Кропивницькому майстриня з Харкова навчає охочих робити власноруч старовинну святкову прикрасу української оселі. Таємниці виготовлення різдвяного павука - у сюжеті Олени Бринзи.

Ганна Баранова, художниця з Харкова:

Для першого павука я раджу взяти просто звичайні коктейльні трубочки, 50 трубочок, і ще нам знадобиться товстенька бавовняна ниточка неслизька, знадобиться товстенька голка і ножиці.

А ще потрібно - любов та натхнення, додає майстриня з Харкова Ганна. На безкоштовному майстеркласі з виготовлення різдвяного павука у Кропивницькому - декілька десятків людей. Опановують нову техніку та знайомляться з традиціями пращурів.

Олена Лісова, жителька Кропивницького:

Павука точно роблю вперше, я взагалі цікавлюсь арттерапією, працюю з дітьми, але таке я ще не робила, тому все нове і я хочу попробувати для того, щоб використати потім з таким же задоволенням.

А ще такі заняття заспокоюють та розслабляють, додають переселенці, які нині живуть у Кропивницькому.

Діна Черник, переселенка з Донецької обл.:

Мені в основному з дитинства подобаються такі роботи рукодільні і мене це зацікавило, нова техніка, цікаво у складанні, це як конструктор, а так нескладно.

Як же роблять різдвяного павука? Спершу із соломинок складають трикутники, з них ромби, а з ромбів - пірамідки.

Ганна Баранова, художниця з Харкова:

Павук, я не можу сказати яким він має бути, він має бути таким, яким хоче його автор, тобто можна зупинитися на найпростішій конструкції, підвісити її і це вже в принципі павук, але можна прикрашати, прикрашати, прикрашати, не тільки конструкціями, елементами із соломи, можна прикрашати намистинками, квітами, чим завгодно.

Різдвяний павук - це в давнину була і іграшка, і прикраса, і оберіг - каже майстриня Ганна.

Ганна Баранова, художниця з Харкова:

Насправді його наші прадавні українці робили не з коктейльних трубочок, вони робили із соломи просторові красиві конструкції і підвішували в центрі хати, в центрі кімнати, під створок, і цей павук вважався так колихався і збирав весь негатив, який міг збиратись у тій хаті. Його вішали перед Різдвом, він висів весь рік і наприкінці року його спалювали і вішали новий павук, вважалося, що він очищує і гармонізує простір.

Цей майстерклас викликав справжнє захоплення кропивничан, тож харківська майстриня вже запланувала ще одне заняття.