"Настав час інших": на Хрещатику українці мітингують за демобілізацію [ Редагувати ]
У суботу, 23 грудня, в центрі столиці Києва, на вулиці Хрещатик, мешканці міста вийшли на мітинг.
Так, кияни та гості столиці зібрались на мітинг за демобілізацію.
"Військові - не раб" та "настав час інших" - такі фрази лунають містом.
Раніше ми писали про те, що на ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.
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