У суботу, 23 грудня, в центрі столиці Києва, на вулиці Хрещатик, мешканці міста вийшли на мітинг.

Так, кияни та гості столиці зібрались на мітинг за демобілізацію.

"Військові - не раб" та "настав час інших" - такі фрази лунають містом.

Раніше ми писали про те, що на ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.