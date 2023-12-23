Рідвяна революція. Вже завтра Україна вперше святкуватиме Святвечір за новоюліанським календарем. Щоправда, через воєнний стан додаткових вихідних не буде, понеділки 25 грудня та 1 січня будуть звичайними робочими днями. Зі зрозумілих причин відмовилися цьогоріч й від новорічних ярмарків, аби уникнути масових скупчень людей.

Але різдвяний та новорічний настрій має панувати. Особливо для дітей, які стали біженцями та бранцями війни. Свято для маленьких переселенців і тих, кого вдалося повернути з російської депортації влаштували у столиці. Мої колеги розкажуть більше.

Розваги, атракціони, дитячі посмішки. В одному з найбільших торговельно-розважальних центрів - влаштували свято. Для дітей, які на собі відчули, що таке війна.

Ростислав Лавров - переселенець з Херсона:

До війни я жив з мамою та з бабусею в Херсонській області.

Ростиславу - сімнадцять. Його бабуся померла у перші ж дні окупації Херсона. Матір, з психічним розладом, забрали до лікарні. Хлопець лишився один.

Ростислав Лавров - переселенець з Херсона:

Я пів року прожив сам в селі під окупацією. Приїхав сільський голова до мене, російські військові і сказали так як я сам мені треба вчитись - дали вибір - вчитись чи інтернат. Я вибрав поїхати вчись в Херсон. Я проучився десь тижні 2 і нам сказали, що треба їхати в лагерь.

Замість обіцяних двох тижнів у Херсонському таборі, хлопця вивезли в росію. На кілька місяців! Ростислав згадує, як його змушували співати російський гімн, а за непослух - на три дні кидали в ізолятор.

Ростислав Лавров - переселенець з Херсона:

Уже 2 неділі пройшло, нам продлили ще на неділю, потім ще.. потім вже Херсон став українським і сказали - ми вже не повернемося. В лагері кожен ранок російській гімн, еслі не хочеш - пишеш обьяснітельну. Обзивали, називали мене укропом, матюками.

Настя - також із Херсона. До повномасштабного вторгнення росії жила з мамою, навчалася у коледжі. "Вашу дитину ми відправляємо у табір" - сказали окупанти.

Настя - переселенка з Херсона:

Вызывают маму, говорят что ваш ребенок едет в Крым. Никаких нет, а именно обязательство. Мы приехали и нас расселили по комнатам, оно было ужасным - кровати никакие, кровати твердые, подушки вонючие, тараканы бегают.

По суті, це не була поїздка до табору - розповідає Настя. Її просто викрали. І постійно знущалися.

Настя - переселенка з Херсона:

У нас была сопровождающая, я вышла, может минут 15 прошло, ненадолго, поднимаюсь, прихожу и мне соседка моя говорит что меня искали. Я прихожу, она меня увидела, хватает за шкирку, уводит в комнату, там она меня ударила, начала угрожать.

Чотири місяці Настя була в лапах окупантів. Але весь цей час вірила - мама її знайде! Все так і сталося. У пошуках дітей допомогли волонтери. Настя і Ростік - уже вдома.

Ростислав Лавров - переселенець з Херсона:

Я там в розшуку. Нас троє було - Сергій та Денис. На мене сделали опікунство, на іншого - довіреність.

Настя - переселенка з Херсона:

Мама не плакала, она скорее испугалась, я знала что она скоро приедет, три дня оставалось, я выбегаю, ее обнимаю, просто расплакалась.

Десятки врятованих дітей тепер під опікою фахівців спеціалізованого центру. Багато хто - не знає, що з їхніми батьками та де вони.

Микола Кулеба - голова благодійного фонду, Уповноважений Президента України з прав дитини (2014-2021):

Нам дуже важливо, щоб діти в Україні відчули дитинство, навіть тут під час заходу були повітряні тривоги, але така вже наша дійсність сьогодні в Україні. Ми маємо як дорослі все зробити, аби вони його відчували, нам особливо болісно за тих дітей, які залишаються в окупації, залишаються викраденими. Нам дуже важливо, аби вони доєдналися до цих дітей.

Аліна Білошкурська - директор парку розваг:

Ми з нашою командою намагалися подарувати шматочок тепла, щастя та радощів для кожного з вас, завжди будемо раді вас тут бачити та радувати вас подарунками.

Представники Парку атракціонів наголошують - щопонеділка та щовівторка діти переселенців та діти з родин інших пільгових категорій можуть приходити та розважатися тут за мінімальною ціною.