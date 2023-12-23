Понад 50 осіб та 134 компаній: Зеленський ввів санкції [ Редагувати ]
У суботу, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення Ради національної безпеки України щодо запровадження нових економічних санкцій. Про це свідчать укази президента України.
Загалом санкцій були запроваджені проти 51 особи та 134 компаній.
№850/2023
Відповідно до указу санкції були запроваджені проти 8 фізичних осіб, серед яких громадяни Кіпру, України, а також Російської Федерації. Також під обмеження потрапили 15 компанія, серед яких частина розташована у тимчасово окупованому Криму.
Список фізичних осіб:
Список юридичних осіб:
№851/2023
До списку обмежень потрапили 119 компанія, а також 43 фізичні особи, серед яких росіяни, українці та громадяни Латвії.
Список фізичних осіб:
Список юридичних осіб:
Санкції заморожують активи фізичних та юридичних осіб на території України, а також заборонюють торгувати з ними. Обмеження діятимуть від пʼяти до десяти років.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало роз'яснення до указу президента Джо Байдена щодо посилення санкцій проти росії.
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