У суботу, 23 грудня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію ще два рішення Ради національної безпеки України щодо запровадження нових економічних санкцій. Про це свідчать укази президента України.

Загалом санкцій були запроваджені проти 51 особи та 134 компаній.

№850/2023

Відповідно до указу санкції були запроваджені проти 8 фізичних осіб, серед яких громадяни Кіпру, України, а також Російської Федерації. Також під обмеження потрапили 15 компанія, серед яких частина розташована у тимчасово окупованому Криму.

Список фізичних осіб:

Список юридичних осіб:

№851/2023

До списку обмежень потрапили 119 компанія, а також 43 фізичні особи, серед яких росіяни, українці та громадяни Латвії.

Список фізичних осіб:

Список юридичних осіб:

Санкції заморожують активи фізичних та юридичних осіб на території України, а також заборонюють торгувати з ними. Обмеження діятимуть від пʼяти до десяти років.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало роз'яснення до указу президента Джо Байдена щодо посилення санкцій проти росії.