Система фінансування шпиталів: Тимошенко розповіла про першочергові зміни [ Редагувати ]
У суботу, 23 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка України, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла про першочергові зміни у системі фінансування шпиталів.
Це пакети, які фінансуються з Національної служби здоров'я України. З 1 січня 2024 року повність покривати видатки на лікування поранених. Це питання вже практично вирішено. З 1 січня фінансування буде на зовсім іншому рівні. 5,7 млрд гривень буде видано лікарням цідильним, які лікують наших поранених.
"Друге - це харчування. Негайно треба збільшувати для цивільних лікарень, які лікують поранених видатки на харчування. Це теж буде зроблено", - сказала вона.
Тепер наше завдання - серйозно посилити систему підтримки держави для госпіталів, які входять в систему Оборони здоров'я. Ми конструктивно працюємо, за три місяці нашої роботи ми вже скоригувати бюджет і матимемо абсолютно інший рівень фінансування на наступний рік.
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