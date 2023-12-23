У суботу, 23 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка України, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла про першочергові зміни у системі фінансування шпиталів.

Це пакети, які фінансуються з Національної служби здоров'я України. З 1 січня 2024 року повність покривати видатки на лікування поранених. Це питання вже практично вирішено. З 1 січня фінансування буде на зовсім іншому рівні. 5,7 млрд гривень буде видано лікарням цідильним, які лікують наших поранених.

"Друге - це харчування. Негайно треба збільшувати для цивільних лікарень, які лікують поранених видатки на харчування. Це теж буде зроблено", - сказала вона.