У суботу, 23 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський розповів про заходи, яких буде вжито на час свят в Україні для забезпечення безпеки мешканців.

В першу чергу потрібно кожному дотримуватись елементарних правил воєнного стану.

"Включно з комендантською годиною Наскільки відомо Нацполіції, військові адміністрації не планують змінювати часові проміжки комендантської години", - сказав він.

Також кожен громадянин має розуміти небезпеку ракетну, яка є досить серйозною проблемою на сьогоднішній день для України. Ігнорувати тривоги не можна, треба перебувати в укриттях.

"Ще окремо моменти, які також потрібно дотримуватись під час відзначення свят - це заборона використання піротехнічних засобів. Кожному з нас достатньо взривів і вибухів. Відповідно, за нормою потрібно утриматись від будь-яких петард і салютів", - додав він.