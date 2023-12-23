Чи буде зміна комендантської години: у поліції розповіли про посилення безпеки під час свят [ Редагувати ]
У суботу, 23 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський розповів про заходи, яких буде вжито на час свят в Україні для забезпечення безпеки мешканців.
В першу чергу потрібно кожному дотримуватись елементарних правил воєнного стану.
"Включно з комендантською годиною Наскільки відомо Нацполіції, військові адміністрації не планують змінювати часові проміжки комендантської години", - сказав він.
Також кожен громадянин має розуміти небезпеку ракетну, яка є досить серйозною проблемою на сьогоднішній день для України. Ігнорувати тривоги не можна, треба перебувати в укриттях.
"Ще окремо моменти, які також потрібно дотримуватись під час відзначення свят - це заборона використання піротехнічних засобів. Кожному з нас достатньо взривів і вибухів. Відповідно, за нормою потрібно утриматись від будь-яких петард і салютів", - додав він.
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