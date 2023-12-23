Він - професійний кінолог, але вирішив стати на захист країни. У свої 25 Роману вдалося досягти чималих успіхів на фронті. Хлопець вміло освоїв американський гранатомет і як каже, ворогу добряче прилітало. Більше про боротьбу і нереалізовані через війну мрії воїна, - у сюжеті Ольги Лучек.

Це - Роман. Йому 25. Захищати рідну землю чоловік вирішив сам, на війну, як каже, буквально випросився. І жодної миті не шкодував про свій вчинок. Пригадує, на фронті мав особливий позивний, завдяки йому завжди відчував домашнє тепло і підтримку своїх рідних.

Роман, прикордонник:

В мене був племінник, перші слова його були, мама, тато і дядя. І так я лишився вже.

Роман - кінолог Чернівецького прикордонного загону. Свого вихованця залишити вдома було нелегко, каже чоловік, адже пес з ним із перших місяців життя. Довірити хвостатого друга зміг лише мамі.

Роман, прикордонник:

Лишив на свою маму, так як собака у мене не державна, я її виховував з 3 місяців, важко переніс це звісно. Я дзвонив по відео-зв'язку до мами і так ми спілкувалися з моєю собакою, якби це смішно не звучало.

Про німецьку вівчарку Роман мріяв з раннього дитинства. Тож дружбу з собакою Кірою цінує. Разом вони здійснили чимало успішних пошукових операцій. Саме вівчарка надихала хлопця на героїчні подвиги на фронті. Під час підготовки до бойових завдань Микола успішно опанував американський автоматичний гранатомет МК-19.

Роман, прикордонник:

Досить ефективна штука, коли йде наступ, ми були на чіку день і ніч, хтось один був постійно біля іграшки, так ми її називаємо, на нас зразу виходять, максимально бистро потрібно навестися, тому що ми розуміємо, від нас досить багато чого залежить, перед нами ще є піхота хлопці, які зустрічають їх перші, але нам їм треба допомогти. Я рахую, досить не мала зона ураження, в середньому я думаю це квадратів 16 приблизно, від одного вола, нас коригує пташка, дрон тобто, вона летить скидає координати, максимально бистро наводимся і відпрацьовуємо.

За допомогою корегування з БПЛА прикордонники-гранатометники завдали чималих втрат ворогу.

Роман, прикордонник:

Бували випадки, що просто під ноги кидали їм, і ще в чому фішка, він досить тихо працює, вони навіть не розуміють звідки це прилітає.

На фронті зведений загін "Чернівці" виконував завдання на одному з найгарячіших напрямків - Бахмутському. Там Романові довелося пережити найстрашніше - втратити побратимів.

Роман, прикордонник:

Було, коли вони під час евакуації…їх також двохсотило, коли вони виносили двохсотих, їх також двохсотило і коли була команда хто буде виносити цих товаришів, то потрібні були добровольці, ну і я, і також мої колеги пішли і їх витягували, я думаю, це саме складне було, коли ти бачиш шо він просто труп, це просто не передати.

Весь цей час Романа підтримувала його дівчина. Разом вони 6 років. А от освідчився їй Роман за кілька днів до повномасштабного вторгнення.

Роман, прикордонник:

Перед війною я зробив пропозицію, це було у 20-х числах і ми вже планували весілля, якось так 24 получилося, мені зовсім було не до весілля, мені просто не позволяє совість.

Тож після закінчення війни Роман планує відгуляти гучне й пишне весілля, а поки знову повертається на фронт, аби якнайшвидше наблизити нашу Перемогу.