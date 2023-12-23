Солом'яне Різдво. В Івано-Франківську виставили шопку із сіна та соломи. Цей "Різдвяний вертеп" нагадує про особливість сіна та соломи в обрядах українців. Репортаж Жанни Дутчак.

Коні, верблюди, баранці, постаті Святого Сімейства, пастушків, янгола, і навіть зірки - усе в цій Різдвяній шопці зроблене з сіна та соломи. Такий унікальний вертеп створили викладачі та учні Надвірнянської художньої школи.

Ольга Гузік, працівниця "Простору Інноваційних Креацій "Палац":

У всіх колядках співається, що маленький Ісус родився в яслах на сіні. І виникла така ідея створити ось такий вертеп. Наше життя крихке як ця соломка, як оце сіно.

Ольга Мельник, мистецтвознавець:

Це є матеріал сакральний. Всі наші роди дідів-прадідів шанували. Взяли вони до рук сіно звичайне сіно, яке стелили в традиції під стіл. Приємно, що молоде покоління звертається до традицій і створює такі свої індивідуальні форми.

На виготовлення шопки надвірнянські митці витратили кілька років. Починали ще в 2019-му, з маленьких фігурок. Далі щороку колекцію поповнювали новими солом'яними виробами. Цьогоріч вперше виставили в обласному центрі.

Ольга Гузік, працівниця "Простору Інноваційних Креацій "Палац":

Вони є досить і кумедними, і складними, і важкими. Матеріал досить крихкий, потребує постійного догляду, доробки. Наскільки крихке сіно, солома маленька, беззахисна.

Солома і сіно - складний матеріал для роботи, кажуть митці.

Найскладніші великі фігури, монументальні фігури, тому що їм пропорції треба визначити. Використовується і тканина ще, уподібнена до колориту природи. Ангели робили на стільцях, бо він зросту людини.

На шопку надвірянські митці витратили чотириста кілограмів сіна, двадцять соломи та сотні метрів ниток. Найбільший елемент композиції - солом'яна зірка - заввишки майже два з половиною метри.

Ольга Гузік, працівниця "Простору Інноваційних Креацій "Палац":

Це унікальна шопка, вона єдина в такій величині. Тому що менших шопок звичайно є багато, але такої величини - єдина.

Франківці в захопленні від соломяної шопки. Марта завітала на виставку з дворічною донечкою Софійкою. Каже: не очікувала, що із цих матеріалів - можна створити таку красу.

Марта, відвідувачка виставки:

Я думала композиція буде менших розмірів. Я здивована, я справді здивована що із такого матеріалу можна таку деталізацію зробити.

Анна Масляк, відвідувачка виставки:

Мене обличчя вразило от Йосипа, Марії як це все можна зробити. Дуже тішить, що у нас у Франківську можна прийти подивитися. Це підтримує нашу традицію Різдва, підтримує дух і бачимо скільки у нас творчих людей, майстрів.

Помилуватися унікальною солом'яною шопкою жителі та гості Івано-Франківська зможуть до кінця січня. Також на виставці представлена і колекція картин та ікон із соломи. А незабаром тут з'являться ще й традиційні прикраси українських осель на різдвяні й новорічні свята - солом'яні павуки.