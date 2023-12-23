Біля Дніпра збили ракету [ Редагувати ]
У суботу, 23 грудня, українські військові збили російську ракету у Дніпропетровській області. Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Наші воїни з ПвК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом.
Повітряне командування "Схід" уточнило, що це була керована авіаційна ракета Х-59.
Після 13:30 сьогодні у Дніпрі пролунали вибухи, перед цим там було оголошено повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів ракетами у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, що 23 грудня війська рф атакували Кіровоградську область ракетами. Регіон був під масованим ударом.
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