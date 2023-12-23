У суботу, 23 грудня, українські військові збили російську ракету у Дніпропетровській області. Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Наші воїни з ПвК "Схід" знищили ракету над Дніпровським районом.

Повітряне командування "Схід" уточнило, що це була керована авіаційна ракета Х-59.

Після 13:30 сьогодні у Дніпрі пролунали вибухи, перед цим там було оголошено повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів ракетами у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що 23 грудня війська рф атакували Кіровоградську область ракетами. Регіон був під масованим ударом.