Тим часом засуджений опозиціонер Олексій Навальний запропонував свою стратегію на президентських виборах.

У росії в активній фазі президентська кампанія. Тамтешнє ЦВК уже прийняло заявки від 16 претендентів на пост глави держави.

Що відомо про цих людей? Чи має бодай найменший шанс демократична кандидатка? Та чому у Кремлі досі серйозно ставляться до фарсу під назвою "вибори президента росії"? Відповіді далі - в матеріалі Ольги Жидецької.

Під нестримні овації з'їзд партії "Єдина росія" учергове висунув володимира путіна кандидатом у керманичі країни - уже на 5-й термін.

І ось диктатор з 20-річним президентським стажем кокетливо подає документи до ЦВК.

На цьому за великим рахунком кампанію, результат якої уже очевидний, можна було б і завершувати. Однак російська влада завзято імітує демократію. У ЦВК повідомляють: заявки на реєстрацію кандидатом на президетську посаду подали 16-ро людей.

Серед них - 55-річний Леонід Слуцький, що замінив померлого лідера ЛДПР Жириновського. Щоправда, для чого балотується на цих перегонах, незрозуміло, адже вихваляє путіна.

Леонід Слуцький, кандидат у президенти росії, країни-агресорки:

Я не отниму голосов у ррезидента россии. Те, кто строили ЛДПР, поддержат нас, а президент россии победит с огромным как никогда результатом.

Леоніду Слуцькому - 55 років. Він депутат Держдуми у багатьох каденціях, голова Комітету з міжнародних справ. А ще - злісний порушнник правил дорожньго руху, хабарник та фігурант гучного сексуального скандалу. У 2018-му одразу троє журналісток звинуватили його в домаганнях. Це питаня розглядали у Держдумі, однак у підсумку спустили на гальмах.

Також Слуцький - завзятий прихильник війни проти України.

Леонід Слуцький, кандидат у президенти росії, країни-агресорки:

Украина должа быть обьявлена нами террористическим государством. Террористическое государство, которое сегодня является площадкой для проведения самых чудовищных, противоречащих человечности идей коллективного запада, главная цель которого - обрушение нашей государственности.

Повна протилежність цим кандидатам - самовисуванка Катерина Дунцова - 40-річна журналістка і колишня депутатка з міста Ржева. На її сайті вказано, що вона виступає за припинення бойових дій в Україні, демократичні реформи та звільнення політв'язнів.

Катерина Дунцова, кандидатка у президенти росії, країни-агресорки:

Мы действуем в рамках закона. Достаточно позитивная у нас повестка. Мы не против, мы за мир. И за то, чтобы еще процессы происходили демократические.

Та от чи вдасться Дунцовій дійти безпосередньо до виборів? Одразу після оголошення про наміри балотуватися, журалістку викликали в прокуратуру, а банк ВТБ заблокував перекази на її ім'я. Окрім того, Мін'юст узявся перевіряти нотаріуса, що завірив протокол реєстрації її ініціативної групи.

Якщо ж журналістці і вдасться подолати спротив держсистеми, політологи кажуть - у виборах їй відведена технічна роль.

Тарас Загородній, політолог:

Це не випадковість, це людина, якою будуть заміряти антивоєнні настрої. Вона також буде проти війни говорити, "за мир" і так далі. Наприклад, на попередніх виборах таку роль виконувала Собчак. Кожен виконує свою роль. Спеціально підбирають йому кандидатів старшого віку, на тлі яких путін виглядав би таким бодрячком. Навіть таким новим політиком.

Інших імен кандидатів ЦВК поки не оголосила. Однак відомо, що Комуністича партія висуває 75-річного Миколу Харитонова.

Окрім того, про бажання позмагатися за президентське крісло оголошував воєний злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), що нині перебуває у СІЗО за дискридитацію армії.

А от у партії "Яблуко" іншого демократичого політика Григорія Явлінського заявили, що той балотуватиметься лише, якщо ініціативна група збере 10 мільйонів підписів за його участь. Що дуже схоже на елегантну відмазку.

Тим часом, за інсайдами деяких російських ЗМІ, у Кремлі на вибори налаштовані дуже серйозно і хочуть легітимізувати нову каденцію путіна через рівень підтримки ніяк не менше 70%.

Тарас Загородній, політолог:

Після рейду Пригожина, російська влада все ж таки влада путіна трохи підкосилася, достатньо значно. Вони хочуть запобігти будь яким неочікуваностям. /Чого побоюються путінська влада і наближені олігархи, що люди можуть зійтися - "аби не путін". Ну от просто "аби не путін", зійтися на якійсь людині. І це може створити проблеми. Тому що в дійсності, якщо буде десь 50 на 30 чи скажімо 60 на 40, буде відчутно, що влада путіна тріщить.

Тим часом засуджений опозиціонер Олексій Навальний запропонував свою стратегію на президентських виборах. Закликав використовувати передвиборний період для масової агітації проти путіна. А на самих виборах, голосувати за будь-якого іншого кандидата. Показавши таким чином наскільки багато невдоволених перспективою подовжити мандат чинного керманича ще на 6 років. Хоча скептики зауважують, попри всі хитрощі опозиції, ручна ЦВК усе одно "намалює" у підсумку бажані Кремлю результати.