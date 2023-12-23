Міністр оборони Рустем Умєров розповів про те, що розглядається можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у військкомати.

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному".

Він пояснив, що спершу інформацію про військовозобов’язаних із баз даних облікують і розділять на категорії.

Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що - це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку - чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково.

Як зазначив Умєров, подібні запрошення отримають чоловіки, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.

Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім.

Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.