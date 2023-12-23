У суботу, 23 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" засновник благодійного фонду Save Ukraine, Уповноважений президента України з прав дитини (2014-2021) Микола Кулеба розповів деталі жахливого вбивства окупантами дитини на Херсонщині.

Дитина дійсно намагалась щось сфотографувати, але немає ніяких доказів того, що вона комусь передавала ці фото, чи для чого, з яким умислом вона це зробила. Просто вбили за те, що вона не сподобалась російським військовим і можливо вони її в чомусь запідозрили.

"Тут можуть бути різні версії, зрозуміло, всі вони мають бути дослідженні. Потрібно зібрати більше свідчень. Але, вибачте, що б там не було, хлопчика розстріляти на очах у батьків - це звірство, геноцид, воєнний злочин", - додав він.