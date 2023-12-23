Розстріл дитини на очах у батьків: Кулеба розповів деталі [ Редагувати ]
У суботу, 23 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" засновник благодійного фонду Save Ukraine, Уповноважений президента України з прав дитини (2014-2021) Микола Кулеба розповів деталі жахливого вбивства окупантами дитини на Херсонщині.
Дитина дійсно намагалась щось сфотографувати, але немає ніяких доказів того, що вона комусь передавала ці фото, чи для чого, з яким умислом вона це зробила. Просто вбили за те, що вона не сподобалась російським військовим і можливо вони її в чомусь запідозрили.
"Тут можуть бути різні версії, зрозуміло, всі вони мають бути дослідженні. Потрібно зібрати більше свідчень. Але, вибачте, що б там не було, хлопчика розстріляти на очах у батьків - це звірство, геноцид, воєнний злочин", - додав він.
Про те, що з батьками невідомо, зрозуміло, що можуть відчувати батьки. Навіть, якщо і є з ними звʼязок - зараз зарано про щось говорити, потрібен певний час.
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