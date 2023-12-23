Поки що виглядає так, що Захід обмежиться патрулюванням регіону на воді і в повітрі.

Загострення у Червоному морі. Напади хуситів на вантажні судна призвели до масштабних перебоїв у світовій торгівлі. Найбільші компанії-перевізники більше не можуть використовувати головний маршрут між Європою та Азією. Та змушені шукати інші шляхи, які призводять до затримок та здорожчання товарів.

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На цьому відео єменські хусити захоплюють вантажний корабель "Лідер галактики". Їхні атаки тривають із листопада - від початку ізраїльської війни в Газі. Із солідарності з палестинцями, хусити обстрілюють кожне судно, яке, на їхню думку, має зв'язок з Ізраїлем. Під удари ракет та дронів потрапляють усі підряд - і нафтові танкери, і контейнеровози.

Корі Ранслем, експерт із морської безпеки:

Спочатку хусити казали, що нападатимуть на ті судна, які навіть частково належать ізраїльтянам чи мають ізраїльське керівництво. Потім це розширилося на всі судна, які йдуть транзитом через ізраїльські порти. А останніми днями ми бачимо, що під атаки потрапляє чи не кожен корабель. І ми точно знаємо, що серед них були такі, які не мають жодного відношення до Ізраїлю.

Хусити контролюють більшу частину Ємена і з його території прострілюють Баб-ель-Мандебську протоку. Це збройне угруповання підтримується Іраном. Своїми спільними ворогами вважають Ізраїль та США.

Марко Форджіоне, експерт з експорту та міжнародної торгівлі:

Хусити зараз мають високотехнологічне обладнання. Їх дуже щедро фінансує Іран. Іран чітко дав зрозуміти, що підтримує повстанців хуситів і не допустить жодного втручання США в цей регіон.

Великі міжнародні компанії тепер просто не ризикують відправляти свої вантажі по головному торговому маршруту між Європою та Азією. Деякі перевізники взагалі призупинили роботу в цьому регіоні, поки ситуація не налагодиться. Інші - відправляють судна довшим шляхом в обхід Африки. Це додає від 10 до 30 днів транспортування та мільйони доларів. І вже призвело до збоїв у постачанні нафти та зрідженого газу.

Карстен Бржескі, економіст:

Усе залежить від того, як довго триватиме напруження, і чи дійсно Суецький канал буде перекрито назавжди. Але якщо просто поглянути на цифри: на Суецький канал припадає понад 10% світової торгівлі, понад 30% контейнерних перевезень. Отже, якщо цей канал дійсно заблоковано, це означає погані новини для світової торгівлі, погані новини для глобальної економіки та погані новини для інфляції.

Отже, що більше зростатиме вартість перевезень: це і довший маршрут, і дорожче страхування, то швидше цю кризу в далекій протоці відчують на собі західні країни.

У Європі все почнеться із цін бензину на заправках, за ними - підуть вгору ціни в супермаркетах. Це при тому, що інфляція в західних країнах і так рекордна - економіка не встигла оклигати від пандемії коронавірусу, як почалася російська війна в Україні.

Захід все ще не визначився як вирішити цю проблему. Проти схожих дій сомалійських піратів - добре працював військовий супровід кораблів. Але це може загрожувати ескалацією в регіоні.

Марко Форджіоне, експерт з експорту та міжнародної торгівлі:

Мілітаризація цієї території - не дуже добрий довготривалий план, він несе значні ризики. Адже це дуже обмежений простір і якщо відправляти кораблі з супроводжуючими військово-морськими силами, то є потенційний ризик помилок, які призведуть до ще більшого загострення.

Поки що виглядає так, що Захід обмежиться патрулюванням регіону на воді і в повітрі. Сили НАТО будуть намагатися перехоплювати всі атаки хуситів. Там вже присутні американські, британські та французькі воєнні кораблі, і більшість дронів та ракет вони знищили в польоті.