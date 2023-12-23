У Дніпрі відбувся різдвяний флешмоб "Україна колядує" [ Редагувати ]
"Щедрик" у виконанні 150-ти дітей. У Дніпрі відбувся різдвяний флешмоб "Україна колядує". Він майже паралізував роботу торговельного центру, де співали народні пісні, адже відвідувачі зібралися навколо сцени.
У Дніпро вривається Різдво, а колядка лунає, навіть, у торговельних центрах. Шопінг дніпряни відкладають, і гуртуються біля сцени. А тут школярі влаштували флешмоб Україна колядує.
Слухачі завмирають із посмішкою на обличчі.
Мурашки по тілу, дуже душевно з теплом і відчуття Нового року дуже гріє душу.
До цього виступу школярі готувалися пів року.
Владислава - учасниця флешмобу:
Сьогодні ми будемо виконувати пісні, колядки до Різдва. "Добрий вечір, пане господарю" і ще українські відомі пісні. Люди забувають про нашу культуру, про історію нашого народу, а ми намагаємось це популяризувати.
Марія співає в ансамблі із красномовною назвою "Україночка". Дівчина вже 9 років популяризує народні пісні. Зізнається, за цей час вивчила і виконала сотні творів. В тому числі італійською та англійською, але українська, то каже любов.
Марія Нечаєва - учасниця флешмобу:
Це важливо, щоб зберігати народну єдність нашої країни. Щоб бути як одне ціле. І щоб інші покоління, які будуть, не забували нашу історію.
10 найкращих колективів мистецьких шкіл Дніпра співали для дніпрян та гостей міста. Загалом у флешмобі "Україна колядує" взяло участь 150 школярів.
Анастасія - учасниця флешмобу:
Я колядую, приходжу до своїх родичів, бабусі і ми просто із моїми батьками співаємо їм колядки. Ми колядуємо не за подаруночки, а для підняття настрою.
Поки ж різдвяний настрій підняли присутнім. Слухачі вже оточили школярів, знімали на телефон для згадки. Кажуть, діти, створили просто казкову атмосферу, якої у наш час так не вистачає.
Дуже гарно, колоритно, українською, дуже гарно співають.
Над сценою ніби завмерла і молодь. Анна зізнається, сьогодні традиція колядувати - є не в кожній родині, а це потрібно виправляти і відроджувати.
Анна - жителька Дніпра:
На жаль, так воно і є. Я помітила, що зараз багато людей просто перестали дотримуватися тих традицій, які були раніше. Насправді, це дуже сумно. Хотілось, аби це все цінувалося і передавалося із покоління в покоління.
А фінальною родзинкою флешмобу став "Щедрик".
Школярі співатимуть колядки до Різдва. Мають влаштувати ще до 10 виступів.
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