Крок до зближення чи популізм? Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан погодився на зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час своєї пресконференції. При цьому Орбан каже, що не бачить теми для розмови.

Що стоїть за його згодою? Чи відбудеться зустріч? Думки експертів збирали наші кореспонденти.

Ця двадцятисекундна розмова між Володимиром Зеленським і Віктором Орбаном в Аргентині на початку грудня стала чи не першою зустріччю лідерів віч-на-віч від початку повномасштабного вторгнення росії. За цей час Київ неодноразово запрошував Будапешт до переговорів. Лише тричі - цього року. Але все, на що погодилась угорська сторона, - це переговори на рівні міністрів закордонних справ - перед самітом лідерів ЄС. При цьому Угорщина блокує практично всі рішення Євросоюзу відносно України і вимагає від Брюсселю змінити свою політику.

Олексій Буряченко, політолог:

Взаємовідносини України та Угорщини за часів Орбана традиційно складні. Орбан, але не тільки по відношенню до України, будує складні відносини. Він вибудовує відносини, які будуються на шантажі. Перш за все, перед Європейським союзом. Іноді зумисне ускладнюючи свої взаємовідносини з іншими країнами, для того, щоб поскладнити комусь життя, і за рахунок цього отримати відповідні преференції з Брюсселю.

Та розмова між Володимиром Зеленським була запрошенням до прямого діалогу між лідерами, обидва це підтвердили. Утім, Віктор Орбан каже, що насправді не має про що говорити з Президентом України.

Віктор Орбан, премʼєр-міністр Угорщини:

Ми справді опинилися лицем до лиця на інавгурації президента Аргентини, і я прийняв його запрошення на переговори. Я сказав: так, давайте поговоримо. Але про що? Він казав про двосторонні відносини. Я відповів: "Добре, я у вашому розпорядженні. Нехай міністри все підготують, і поговоримо".

Удаючи, що лідерам нема про що говорити, Орбан грає на публіку, кажуть експерти, з якими ми поспілкувались. Його риторика спрямована суто на внутрішнього виборця. Навесні в Угорщині пройдуть муніципальні вибори, а згодом - вибори до Європейського парламенту, пояснює голова угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа.

Тібор Томпа, очільник угорської громади Києва в Україні:

У Орбана ситуація з цими виборами не дуже, мʼяко кажучи, красива. Він тотально програє Будапешт. Будапешт він взагалі не може ніяк виграти. І намітилась ще така тенденція, що він програє великі угорські міста. Перемагає виключно за рахунок провінції.

Олексій Буряченко, політолог:

Це в чистому вигляді блеф. Це гра на його внутрішню аудиторію. Просто ми маємо розуміти, що це по факту вже авторитарний режим на рівні Європейського союзу. Звичайно, він буде працювати на збереження цієї вертикалі, і для цього йому потрібні отакі політичні кульбіти.

Підготовка до зустрічі лідерів триває. Утім чи відбудеться вона насправді, сказати складно. Опитані експерти пояснюють, що з урахуванням ставки на внутрішню аудиторію, ця зустріч може бути більше потрібна навіть Угорщині, ніж Україні. Політолог Олексій Буряченко каже, що до того ж Орбан у такий спосіб продемонструє Брюсселю начебто свій щирий намір вести діалог з Україною.

Олексій Буряченко, політолог:

Нам перемовини зараз заради перемовин абсолютно непотрібні. Нам потрібно отримання конкретного чіткого результату. А Орбан, звичайно, з задоволенням за цю хворостину схопиться. І думаю, що якщо українська сторона прийме остаточне рішення про проведення цієї зустрічі, він точно не відмовиться.

Тібор Томпа, очільник угорської громади Києва в Україні:

Я думаю, що теоретично може така зустріч відбутись, але я не вірю в практичне значення - щось Орбан поміняє свою думку стосовно наших євроінтеграційних намагань та блокування коштів, які надає Європейський союз.

За словами Президента Зеленського, Угорщина провадить не надто дружню політику відносно України. Але попри це, ця зустріч може дати шанс на порозуміння між сусідніми країнами.