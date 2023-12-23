Рада національної безпеки та оборони за матеріалами Служби безпеки України схвалила рішення про економічні санкції щодо 185 юридичних та фізичних осіб. Серед них – компанії та їх засновники, які ведуть господарську діяльність на тимчасово окупованих українських територіях Криму та Запорізької області.

Зокрема, підприємства ТОВ «Кедр» (ТОТ АР Крим), ТОВ «Автогруп Крим» (ТОТ АР Крим) і ТОВ «Вояж-Крим» (ТОТ Крим) з санкційного списку є компаніями, повʼязані з Arricano Real Estate РLC., міноритарним власником з часткою 12,5% якої є бізнесмен Томаш Фіала.

Arricano Real Estate РLC до кінця 2022го року зберігала бізнес у Криму - зокрема, мова йде про торговий центр "Південна Галерея" в Сімферополі.

Також санкції введено до наступних підприємств: АТ «Бурлюк», ТОВ «Алеф-Віналь-Крим» (ТОТ АР Крим), Amadon Limited, Ad Vinal Invest Limited (Кіпр), АС-Terra International LTD (Британські Вірґінські Острови), ПП «Сонячний берег Бердянська» та «Войников і Ко», фермерські господарства «Юрченко» і «Людмила», ТОВ «Азовський тваринницький комплекс», ТОВ «Сади Бердянська», ТОВ «Ерідан» (всі – окупована частина Запорізької області).

Серед іншого економічні обмеження введено до таких фізичних осіб: В.В. Єрмолаєва (громадянин Кіпру); В.М. Войникова (громадянин України, якому раніше СБУ оголосила про підозру у колабораційній діяльності); Ю.А. Войникової (громадянка України); В.І. Войникової (має громадянство України та рф); О.А. Д'ячкова (громадянин рф); О.Г.Терещенка (має громадянство України та рф); А.В. Симоненко (має громадянство України та рф); С.В. Ремиги (має громадянство України та рф).

Вони, зокрема, взаємодіють з окупаційними органами влади та сплачують податки до бюджету рф, який фінансує війну в Україні.

Вказані факти також розслідуються у рамках кримінальних проваджень.

Відповідне рішення РНБО прийняла сьогодні для захисту інтересів держави та національної безпеки.