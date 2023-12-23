Від початку вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль, яке відбулося 7 жовтня цього року, у Секторі Газа загинули 136 співробітників ООН.

Про це заявив генеральний сектерать ООН Антоніу Гутерріш у Twitter.

"136 наших колег у Газі було вбито за 75 днів - такого ми ще не бачили в історії ООН", - заявив він.

За його словами, більшість співробітників організації були змушені покинути свої будинки.

"Я віддаю данину поваги їм і тисячам гуманітарних працівників, які ризикують життям, надаючи підтримку цивільному населенню в Газі", - підкреслив генсек ООН.