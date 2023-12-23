Кількість вакансій в Україні зросла у п'ять разів, конкуренція при цьому мінімальна, і в роботодавців - шалений дефіцит кадрів. Особливо гостро ця проблема, каже Мар'яна Мартин, стоїть у західних областях. Тож, що відбувається на ринку праці? Дивіться далі.

Юлія приїхала до Ужгорода з Чугуєва, що на Харківщині. Виїхала з-під обстрілів заради дитини. Покинула все: рідний дім, улюблену роботу, словом, - звичне життя. Було не просто, але жінка не з тих, хто легко здається. Влаштувала сина до школи, а згодом і сама пішла шукати роботу.

Юлія Горілкова - переселенка з Харківської обл.:

Працювала офіціанткою, тут в Уждгороді, так в Ужгороді у "Світанку", у соціальній їдальні. Була і є акторкою театру "Ужік". Ми ставили вистави "Король лір2 … і в нас щось близько 20 вистав зіграли ну, і будуть ще.

А ще стала учасницею проєкту для медійників із числа переселенців. Колись Юля працювала журналісткою у газеті, тому на курсах тільки покращила свої навички. Там і познайомилася зі своєю новою начальницею. І вже працює у прес-службі міської ради Ужгорода.

Юлія Горілкова - переселнка з Харківської обл.:

Я навіть тепер не знаю, як мені повертатися додому, дім - там, а робота - тут, школа для сина - тут.

В Ужгороді офіційно зареєстрованих ВПО - майже 30 тисяч. Аби адаптувати їх до нового життя, в місті працюють різні громадські та волонтерські організації. Допомагають у тому числі і з пошуками роботи.

Юрій Фущич - директор Закарпатського центру зайнятості:

Спектр і розмаїття вакансій на сьогодні буде великий. Це є і лікарі, це є і вчителі, майже повний перелік у сфері послуг, і офіціанти, і манікюрщиці.

Працюють у центрі зайнятості не тільки над пошуком вакансій та кадрів, а й над перекваліфікацією.

Юрій Фущич - директор Закарпатського центру зайнятості:

Мала одну спеціальність, а підвищила кваліфікацію або перенавчилася на іншу професію. На сьогодні така цифра, у нас сьогодні отримувачів допомоги по безробіттю яких ми на день не можемо зразу дати роботу, 620 чоловік. Колись служба мало 10 тисяч, 8 тисяч, 7.

В цілому по країні ринок праці суттєво змінився. Шукають роботу здебільшого у центральних та східних регіонах. А от у західних, - шукають кадри.

Сергій Шелест - співвласник релокованого підприємства:

У нас постійно відкрита вакансія інженери-конструктори, плануємо відкривати конструкторське бюро. І тому ми може приймати безліч людей.

Сергій та Тетяна Шелести 4 роки тому заснували у Дніпрі підприємство з виготовлення витяжки для манікюрних столів. Орієнтувалися - на експорт до країн Європи, мають партнерів і в Сполучених Штатах. Вони могли виїхати за-кордон, а натомість із рідного Дніпра перевезли обладнання і колектив - до Ужгорода. Приміщення для роботи облаштували буквально за три місяці. Нині у компанії більше 30 працівників.

Тетяна Шелест - співвласниця релокованого підприємства:

Ми вирішили з чоловіком, що ми залишаєиося в Україні, ми нікуди не поїдемо, ми будемо будувати тут і скільки нам для того понадобиться часу, ми будемо працювати. Перевезли сюди під час війни минулого року, побудували тут виробництво, частину людей перевезли сюди, частина працює на віддаленій роботі.

Нині на Закарпатті понад двісті релокованих підприємств. І вони постійно шукають працівників. Загалом створено майже 10 тисяч робочих місць.

Тарас Триндяк - директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА:

У кожного підприємства були свої потреба, треба було зрозуміти які, є техвимоги до їх підприємства, які площадки, які вимоги по електропостачанню, газопостачатанню, робочу силу знайти, це все на цьому етапі було найскладніше. Підприємства збереглися, підприємства працюють і сьогодні близько 10 тисяч робочих місць вони запропонували.

Але якщо шукачі роботи можуть порадіти, то цього точно не скажеш про роботодавців. Бо тепер боротьба не за ваканції - а за кваліфікованих працівників.