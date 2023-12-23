Окупанти з дрона атакували Херсонську область: є жертви [ Редагувати ]
Російські окупанти вкотре атакували території Херсонської області. В результаті ворожої атаки загинув місцевий чоловік.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотника", - повідомив Прокудін.
За його даними, в результаті ворожої атаки загинув 69-річний місцевий житель.
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