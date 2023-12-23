"Різдво на порозі". Понад 3 тисячі прийомних родин у різних куточках України отримають різдвяні подарунки від Фундації Першої леді Олени Зеленської, яка популяризує виховання малечі саме у великих родинах - дитячих будинках сімейного типу, а не в інтернатах.

Одна з таких родин - сім'я Колотeші з Київщини. Вони взяли до себе на виховання шістьох діток сиріт і тих, які були позбавлені батьківського піклування. Сьогодні "різдвяний десант" відправився до них в гості з подарунками. Все бачила Олена Логінова...

Гостей зустрічає велика прийомна родина Анатолія та Ірини Колотушів. Діти одразу беруться розпаковувати коробку з подарунками ...

Для родини Колотушів візит Першої леді став несподіванкою. І такі різдвяні подарунки сьогодні отримають не тільки вони - свято завітає ще у понад три тисячі прийомних сімей по всій Україні.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Важливо, що сьогодні кожна прийомна і велика прийомна родина Україні - це більш ніж 3100 родин, отримають подібні подарунки. Ми вирішили з фундацією вперше зробити так, щоб кожна сімʼя отримала подарунок, тому що не завжди вистачає можливостей, не завжди вистачає енергії. А ми десь кілька місяців працювали для того, щоб знайти меценатів за кордоном, які б захотіли привітати наших дітей. Дуже багато людей відгукнулося, компанії наших посольств в Австрії, Німеччині, в Туреччині, всі допомагали для того, щоб зробити свято, щоб Різдво було світлим.

Анатолій та Ірина Колотуші - незвична прийомна родина. 18 років тому вони взяли до себе перших двох дітей на усиновлення, вже маючи власних синів. А з 2013-го стали працювати як батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. І в них зараз на вихованні 6-ро дітлахів.

Анатолій та Ірина Колотуші, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу:

За цей час за 18 років виховали і випустили випускників наших 26 чоловік на сьогоднішній день У нас виховуються шестеро діток, які мають особливий статус, маємо ще надію, дуже надію ще готові прийняти, як вимагає законодавство, ще можемо прийняти чотирьох діток, тому будемо раді зустріти їх в наше Родинне коло.

Всі шестеро дітей, яких взяли на виховання, - підлітки. Вік складний, але батьків це не лякає. Наймолодшому 13 років - найстарший - закінчує 11 клас. Більшість хлопці. І дві дівчинки.

Ірина Колотуша, мати-вихователька:

Я працювала в медицині, я бачила брошених дітей. Тоді я ще була незамужня, в мене ще тоді була мрія взять усиновити когось із брошених дітей. Отак любила дітей і люблю їх до цих пір.

Анатолій Колотуша, батько-вихователь:

Знаєте, дуже приємно з першого дня. Як діти почали приходити до нас, вони почали нас називати татом і мамою, ми їх нікого не примушували.

Зараз велика родина готується до різдвяних свят. Діти прикрашають ялинку. Кажуть - вони щасливі жити разом у великій родині. Хоч і не одразу, але подружилися і тепер допомагають один одному в усьому.

Ми не відчуваємо те, що ми прийомні діти. Нас батьки обкутують тією заботою, якої потребує кожна дитина. В нас немає такого, що хтось обділений. В нас батьки дуже сильно люблять, підтримують. Дуже вдячні і ми навіть не відчуваємо того, що ми не рідні. Ми усі разом. Ми дружні.

З часом ми стали сильніші, дружніше, всі за за одне. Получається так, що ми тепер як одне ціле.

Любов до батьків не описати. Як рідних люблю, чесно кажу, да, непорозуміння, поссориться можем, атмосфера така дружна.

Загалом в Україні понад три тисячі таких прийомних сімей, в тому числі великих, які взяли до себе більше п'ятьох дітей. Перехід на виховання маленьких українців саме в таких будинках сімейного типу, а не у звичних нам інтернатах - одна із задач держави. Якою опікується Фундація Першої леді Олени Зеленської. Головна мета - дати кожній дитині можливість зростати у родинному затишку і піклуванні.

Олена Зеленська, перша леді України:

Сімейна форма виховання - це коли дитина виховується не в інтернатному закладі, не в інституційному закладі, де багато дітей і вихователі і викладачі, а в родинному колі. У нас є більш ніж 3100 таких родин в Україні, які прийняли до себе дітей, які перед цим не були їм рідними і насправді це великий внесок батьків- вихователів в наше спільне життя, тому що я впевнена, що свідоме суспільство має нести відповідальність про всіх своїх дітей.

Діти розповідають, батьки підтримують їх у їхній самореалізації і мріях на майбутнє. Приміром Тінлун вчиться на слюсара-автомеханіка.

Тінлун, вихованець будинку сімейного типу:

Я хочу закінчити повністю навчання а потім зайнятися своїм власним СТО, якщо получиться, буде дуже добре. Я хочу получить права і займатися перевозкою людей.

Тінфун, вихованець будинку сімейного типу:

Можна стати програмістом ...в мене в цьому ум єсть...

А ще діти мріють про затишок в родині, здоровʼя батькам і Перемоги Україні. В найближчому майбутньому родина планує взяти у свій дитячий будинок ще чотирьох дітей...