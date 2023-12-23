Ізраїльські військові заявили про ліквідацію начальника відділу постачання військового крила ХАМАСу. Він загинув під час учорашнього авіаудару в Рафасі на півдні Гази.

За даними військових, Хасан аль-Атраш відповідав за постачання і виробництво зброї для ХАМАСу, а також за контрабанду зброї з різних країн до Сектора Гази.

Крім того, аль-Атраш також брав участь у постачанні зброї терористам на Західному березі.

Нагадаємо, в місті Рафах, на півдні Сектора Газу, внаслідок ізраїльських бомбардувань загинув французький дипломат.