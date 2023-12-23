Південна Корея провела незалежні навчання, що імітують ядерну атаку Північної Кореї, в рамках зусиль з відточування можливостей реагування на військові загрози Півночі.

На нараді під головуванням міністра оборони Південної Кореї Сін Вон Сіка, присвяченій оцінці прогресу в реалізації плану Defense Innovation 4.0, спрямованого на зміцнення обороноздатності країни, відомство відзначило ці навчання як одне зі своїх ключових досягнень цього року.

За словами джерела, навчання відбулися в серпні під час великих літніх навчань між Південною Кореєю і США, під час яких обговорювали заходи відплати на випадок ядерної атаки Північної Кореї та розрахунок збитків за такого сценарію.

Раніше Південна Корея вже проводила навчання, присвячені можливому застосуванню Північною Кореєю ядерної зброї, спільно з офіційними особами США.

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що наступного року планує посилити навчання за такими сценаріями, одночасно продовжуючи зусилля зі зміцнення довіри до зобов'язань США щодо "розширеного стримування" шляхом збільшення розгортання ключових американських військових засобів.

Під розширеним стримуванням розуміється зобов'язання США використовувати весь спектр своїх військових можливостей, включно з ядерними, для захисту союзника.