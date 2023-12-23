Російські війська у суботу, 22 грудня, атакували теплоелектростанцію в прифронтовому районі. Внаслідок ворожої атаки постраждали п'ять працівників компанії. Про це повідомляє ДТЕК.

"Сьогодні після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС ДТЕК в прифронтовому регіоні.



Нашим колегам було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні. Тримаємо зв'язок з ними і їх рідними. Надаємо всю необхідну допомогу.



Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Наразі обстріл триває. Після його припинення енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки", - повідомляє компанія.

Окупанти атакували підприємство у Кураховому, повідомила Донецька обласна прокуратура.

"Сьогодні ціллю для ворожої артилерії стала територія одного з об’єктів інфраструктури, що розташований у м. Кураховому.

П’ятеро чоловіків 35, 49, 50, та 56 років, які під час обстрілу перебували на робочих місцях, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Поранених доставлено до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги. Стан одного з них тяжкий", - повідомляє прокуратура.

Вибухами снарядів пошкоджено будівлі підприємства.

За останні два місяці це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію, повідомляє ДТЕК. Остання трапилася 20 грудня.