Російські війська завдали масованого удару по житлових кварталах Херсона, у місті спалахнуло кілька пожеж. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Близько 18.00 російські окупанти завдали по Херсону масованого удару. Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах.

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Херсона, уточнив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і виклав відео наслідків обстрілів.

Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів.

Про жертви наразі невідомо. Вдень російські війська з дрона атакували Станіслав на Херсонщині та вбили місцевого мешканця.