У Маріїнському парку Києва демонтували пам’ятник учасникам "січневого повстання" 1918 року [ Редагувати ]
У Маріїнському парку Києва комунальники демонтували пам’ятник учасникам "січневого повстання" 1918 року. Про це повідомила КМДА.
"Працівники КП "Київблагоустрій" демонтували ще один символ більшовицької тиранії - пам'ятник учасникам "січневого збройного повстання 1918 року", - повідомляє столична мерія.
За інформацією КП "Київблагоустрій", пам’ятник важив близько 2,5 тонн. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко так прокоментувала знесення монумента:
Ще один символ більшовицької тиранії зник з публічного простору нашого міста... Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в Герої - радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу.
Тепер монумент зберігатиметься у Державному музеї авіації України імені Антонова, повідомив Департамент територіального контролю Києва.
Пам'ятник учасникам "Січневого повстання" знаходився у Маріїнському парку Києва з 1967 року. Його встановили на честь робітників, які підняли 1918 року комуністичне повстання на заводі "Арсенал" проти влади УНР.
Нагадаємо, у листопаді уряд дозволив вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятники деяким російським і радянським діячам, що дозволило запустити процеси їх демонтажу.
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